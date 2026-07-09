100W Hızlı Şarja Sahip Xiaomi 18 Pro Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18 Pro'nun özellikleri açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca OLED ekran ile birlikte gelecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro'da 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'da 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Bu arada AMOLED ve OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekranlar ayrıca çok canlı renklere sahip.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığı için oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni amiral gemisi modelinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Yeni telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz bir şekilde yapılabilecektir.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantja sağlıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Buna göre yeni modelin ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Xiaomi 18 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Bu arada Xiaomi 17 Pro'da 6.300 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro'nun 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hıız, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Xiaomi 17 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro için 4 bin 999 yuan (34 bin 531 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 5 bin 200 yuan (35 bin 912 TL) fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 70 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı, Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun neden ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Telefonun ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde oldukça kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Cihazın ayrıca kısa sürede şarj olabileceğini düşünüyorum.