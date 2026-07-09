Xiaomi, Sky Nomad N90'ı Tanıttı! Menzil Değeriyle Konuşulacak

Xiaomi, kısa bir süre önce yeni araç serisi Sky Nomad'ı duyurdu. Bunun üzerinden çok geçmeden marka, serinin ilk modeli N90'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Tasarım yönünden mevcut SU7 ve YU7'ye kıyasla oldukça önemli farklar içeriyor. Halka şeklindeki stop lambalarla birlikte gelen araba, son derece esnsek bir kullanım şekline sahip olması ile dikkat çekiyor.

Sky Nomad N90'ın Özellikleri Neler?

Araç Tipi: EREV (Menzili uzatılmış elektrikli araba)

EREV (Menzili uzatılmış elektrikli araba) Menzil Artırıcı Motor: 1,5 litrelik turboşarjlı motor

1,5 litrelik turboşarjlı motor Batarya Kapasitesi: 70+ kWh

70+ kWh Elektrikli Menzil: 400-500 km

400-500 km Toplam Menzil: 1.500+ kilometre

1.500+ kilometre Yan Basamaklar: Mevcut

Mevcut LiDAR Sensörü: Mevcut

Mevcut Boyutlar: 5,3 metre uzunluk ve 3,1 metre aks mesafesi

5,3 metre uzunluk ve 3,1 metre aks mesafesi Oturma Düzeni: 5 koltuklu (2+3) ve 7 koltuklu (2+3+2)

Sky Nomad N90 Ne Kadar Büyük Olacak?

Sky Nomad N90, 5,3 metre uzunluğa sahip olacak. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 3,1 metre mesafe bulunacak. Bu da onun Xiaomi'nin şimdiye kadarki en büyük araçlarından biri olacağını gösteriyor. 5 (2+3) ve 7 kişilik (2+3+2) olmak üzere iki farklı koltuk düzeni bulunacak.

Sky Nomad N90'ın Motor Özellikleri Neler Olacak?

Ön tarafta 1,5 litrelik turbo şarjlı motor bulunacak. Ama bu tekerleklere güç vermek için kullanılmayacak. Jeneratör işlevi üstlenecek. Sürücüler ise daha uzun menzil avantajına sahip olacak. Bu arada aracın çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemle birlikte gelmesi bekleniyor.

Sky Nomad N90 Ne Kadar Menzil Sunacak?

Xiaomi'nin yeni arabası, CALB ve Sunwoda iş birliği içinde geliştirilen, 70+ kWh kapasiteye sahip bir batarya ile gelecek. Yalnızca elektrikli motorla 400-500 kilometre menzil sunarken menzil artırma avantajlı motorla birlikte toplam menzil değeri 1.500 kilometrenin üzerine çıkacak. Böylelikle uzun yollarda da sorunsuz bir deneyim sunacak.

Sky Nomad N90'ın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Sky Nomad'ın ilk modeli olarak piyasaya sürülmesi planlanan N90, SU7 ve YU7'de kullanılan eğimli tasarım stilinden uzak olacak. Xiaomi, bu modelde genel olarak iç tasarıma odaklanıyor. Keskin hatları bulunan otomobilin Çin'deki birçok rakip SUV modeli gibi kutu formuna sahip olduğu görünüyor.

Aracın ön tarafında yer alan farlar, YU7 modelinden alınmış gibi duruyor ama ondan farklı olarak daha belirgin olduğu söylenebilir. Tavanın ön tarafında da LiDAR sensörü göze çarpıyor. Bilmeyenler için bu teknoloji, saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderiyor. Amaç ise bu ışınların nesnelere çarpıp ne kadar sürede döndüğünü hesaplamak. Buradan hareketle de arabanın bulunduğu ortamın üç boyutlu bir haritası oluşturuluyor.

Klasik yöntemlere göre çok daha güvenli bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Yağmurlu ve sisli havalarda bile genellikle yüksek doğruluk oranına sahip. Sürücüleri olası bir tehdidin bekleyip beklemediğinin tespit edilmesi açısından kritik önem taşıyor. LiDAR sensörüne bu modelde de yer verilmesi, güvenlikten ödün verilmediğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

İç tasarımda en çok dikkat çeken noktalardan biri, ön koltukların 180 derece geriye doğru dönebilmesi. Bu sayede iç kısım karşılıklı olarak oturulabilecek bir alana dönüşebiliyor. Tamamen düz katlanan koltuk yapısı ve çadır sisteminin entegre edildiği tavan da özellikle arada sırada kendisini doğanın huzuruna bırakan kişiler için ideal bir araç olacağına işaret ediyor.

Sky Nomad N90 Türkiye'ye Gelecek mi?

Sky Nomad N90'ın Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında henüz resmî bir açıklama yok fakat marka, önceki modellerinden farklı olarak Sky Nomand serisini tamamen küresel pazara odaklayacak. Zaten bu isim de global ismi. Çin'de Xiaomi Pengcheng adıyla satılacak. Bunu göz önünde bulunduracak olursak N90'ın diğer modellere göre Türkiye'ye gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Sky Nomad serisinin hem iç tasarımını hem dış tasarımını oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Bu aracın en büyük avantajının ise uzun menzili olacağını düşünüyorum. 1500 kilometreyi aşan menzili ile elektrikli araba almayı düşünen ama çekinceleri olan kişilerin beklentilerini karşılayacağı kanaatindeyim.