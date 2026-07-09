Simülasyon Sevenler Hemen Kapsın: 658 TL'lik İki Oyun Ücretsiz Oldu

Epic Games, her hafta düzenli olarak bedava oyunlar veriyor. Geçtiğimiz hafta River City Girls 2 ve I Have No Mouth, and I Must Scream'i ücretsiz olarak sunan şirket, bu hafta ise simülasyon sevenlere hitap eden iki farklı oyun dağıtmaya başladı. Her iki oyun da oldukça eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuyor.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?

Epic Games, Tattoo Tycoon ve Nova Lands'i ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Bu oyunlardan ilki normalde 459 TL, ikincisi ise 199 TL'ye satılıyor ancak yeni başlayan fırsat sayesinde 658 TL'lik bu toplam ücreti ödemeden her iki oyuna da sahip olabiliyorsunuz. Tabii, fırsat sonsuza kadar geçerli değil. 16 Temmuz 2026 saat 18.00'de yeniden ücretli olacak.

FIRSAT Nova Lands %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺199,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

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Tattoo Tycoon'da Amaç Nedir?

Tattoo Tycoon'da dövme salonu işletmekten sorumlusunuz. Şehirdeki neredeyse bütün dövme salonları kapatılmışken siz yeniden dövme salonunu ilgi odağı hâline getirmeye çalışıyorsunuz. Sizin salonunuzun da diğerleri ile aynı kaderi paylaşmaması için elinizden gelenin her zaman fazlasını yapmanız gerekiyor. O yüzden size oyunda büyük görev düşüyor.

Oyuna salonu âdeta sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi tasarlamakla başlıyorsunuz. İyi bir dövmeci olmanız için sadece müşterilerin istediğini yapmak yetmiyor. Gelen müşterileri rahat ettirecek eşyalar satın almaya, dövme salonunu şık bir şekilde tasarlamaya ihtiyacınız var. Her şeyi kusursuz yaparsanız şehrin en iyisi sizin salonunuz oluyor.

Tattoo Tycoon'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) İşlemci: Intel Core i5 / AMD FX-6300

Intel Core i5 / AMD FX-6300 RAM: 16 GB

16 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 3 GB

3 GB İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Nova Lands'te Amaç Nedir?

Nova Lands'te sıfırdan başladığınız, kaynaklar toplayarak kendi fabrikanızı kurup tüm üretim sürecini otomatik hâle getiriyorsunuz. Simülasyon oyunları arasında konumlanan bu yapımda başta elinizde neredeyse hiçbir şey olmuyor. Bir süre boyunca kendi çabanızla işleri ilerletiyorsunuz ama daha sonra yanınıza küçük yardımcı robotlar alıyorsunuz.

Bu robotlar, işin her yerinde size büyük kolaylık sağlıyor. Siz arkanıza yaslanıp nasıl büyüdüğünüzü izlerken robotlar da işin en zorlu yanını üstleniyor. Bu noktada size gerek yok gibi görünüyor, değil mi? Tam aksine, oyun bu süreçte bile sizin sürekli oyunda olmanızı sağlıyor. Bu robotları vahşi canlılardan korumaya çalışıyorsunuz. Buna dikkat etmemeniz hâlinde onları kaybedebiliyorsunuz. Doğal olarak tüm yük yine size kalıyor.

Nova Lands'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7600 GS (512 MB) ya da eş değeri

NVIDIA GeForce 7600 GS (512 MB) ya da eş değeri İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320 ya da eş değeri

Intel Core 2 Duo E6320 ya da eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 850 MB

850 MB İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Editörün Yorumu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak sunduğunu oyunların geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevilerek oynanacağını düşünüyorum. Simülasyon türüne gerçekten yoğun bir ilgi var. Sunulan oyunlar da hâlihazırda oynayanların beğenisini kazanmış oyunlardan oluşuyor. O yüzden türe de ilginiz varsa kesinlikle alıp oynamanızı tavsiye ederim.