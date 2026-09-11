Mercedes-AMG, 637 Beygirlik Canavarını Tanıttı! Herkes Alamayacak

Mercedes-AMG, yeni canavarı CLE 646 Spezialanfertigung'ı tanıttı. Markanın ikinci Mythos modeli olarak karşımıza çıkan bu araç, çoğu yeni nesil arabanın ya hibritleştiği ya da dört tekerlekten çekiş sistemine geçtiği dönemde saf V8 gücüyle çoğu alternatifinden ayrılıyor. Arkadan itişli aracın en önemli yönlerinden biri ise sınırlı sayıda üretilmesi. Bu da onu oldukça değerli hâle getiriyor.

Mercedes-AMG CLE 646'nın Özellikleri Neler?

Motor: Elden geçirilmiş M177 EVO 4.0 litre çift turbo beslemeli V8

Elden geçirilmiş M177 EVO 4.0 litre çift turbo beslemeli V8 Güç: 637 beygir

637 beygir Tork: 2.500 ile 4.500 devir/dakika aralığında yaklaşık 850 Nm

2.500 ile 4.500 devir/dakika aralığında yaklaşık 850 Nm Egzoz Sistemi: Akrapovic titanyum egzoz sistemi

Akrapovic titanyum egzoz sistemi Soğutma Sistemi: Motor için yüksek sıcaklıklı soğutma devresi, şarj havası ve şanzıman yağı için iki düşük sıcaklıklı devre ile 48 voltluk bileşen soğutması

Motor için yüksek sıcaklıklı soğutma devresi, şarj havası ve şanzıman yağı için iki düşük sıcaklıklı devre ile 48 voltluk bileşen soğutması Aktarma: Arkadan itişli

Arkadan itişli Diferansiyel: Elektronik kontrollü kilitli diferansiyel

Elektronik kontrollü kilitli diferansiyel Şanzıman: Dokuz ileri otomatik şanzıman

Dokuz ileri otomatik şanzıman 0-100 km/sa Hızlanma: 3,9 saniye

3,9 saniye 0-200 km/s Hızlanma: 11,4 saniye

11,4 saniye Dış Donanım: Karbon fiber ön splitter, özel kaput, genişletilmiş çamurluklar, devasa sabit karbon fiber arka kanat

Karbon fiber ön splitter, özel kaput, genişletilmiş çamurluklar, devasa sabit karbon fiber arka kanat Ön Lastikler: 305/30 ZR 20 (AMG One hiper otomobil lastik teknolojisi)

305/30 ZR 20 (AMG One hiper otomobil lastik teknolojisi) Arka Lastikler: 335/30 ZR 20 (AMG One hiper otomobil lastik teknolojisi)

335/30 ZR 20 (AMG One hiper otomobil lastik teknolojisi) Ağırlık: 1.895 kg

1.895 kg Süspansiyon: Geri tepme ve sıkıştırma ayarları yapılabilen dört yönlü ayarlanabilir amortisörlere sahip özel Mercedes-AMG ve KW süspansiyon bileşenleri

Geri tepme ve sıkıştırma ayarları yapılabilen dört yönlü ayarlanabilir amortisörlere sahip özel Mercedes-AMG ve KW süspansiyon bileşenleri Fren Sistemi: Önde altı pistonlu, arkada tek pistonlu kaliperlere sahip karbon seramik frenler

Önde altı pistonlu, arkada tek pistonlu kaliperlere sahip karbon seramik frenler Üretim Adedi: 30 adet ile sınırlı (tamamı satıldı)

Mercedes-AMG CLE 646 Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, elden geçirilmiş 4,0 litrelik çift turbo beslemeli M177 EVO V8 motorla birlikte geliyor. Bu motor, 637 beygir gücü ve 2.500 ile 4.500 devirleri arasında yaklaşık olarak 850 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/sa hıza 3,9 saniyede ulaşıyor 0'dan 200 km/sa hıza ulaşması ise 11,4 saniyede gerçekleşiyor.

Mercedes-AMG CLE 646'nın Arkadan İtişli Olmasının Etkisi Nedir?

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip yeni nesil araçlar, yola âdeta tren gibi rayın üzerindeymişsiniz gibi yapışarak gaza bastığınız anda ivme kazanıp gidiyor ama CLE 646'da arkadan itiş olduğu için güç doğrudan arka tekerleklere biniyor. Arka lastikler, o yüksek torku yere aktarırken hafifçe tutunma çabası gösteriyor. Arkası hafiften bırakıyor ve elektronik diferansiyel sayesinde o kontrol tamamen sizde oluyor.

Viraj çıkışında gaza bastığınızda arabanın arkasının hafifçe kaymasıyla beraber direksiyondan ve gaz pedalından aldığınız tepki, size aracı yönlendirdiğinizi net bir şekilde hissettirecektir. Bugünün hibrit ya da elektrikli araçları her ne kadar sessiz olsa da bu araçtaki motor çıkardığı sesle gerçekten de kendini ortaya koyacaktır.

Dokuz İleri Otomatik Şanzımanın CLE 646'ya Kattığı Avantaj Nedir?

Dokuz ileri otomatik şanzıman sayesinde vitesleri çok hızlı değiştirmek mümkün hâle geliyor. Sürücü gaza bastığı anda biraz bile gecikme yaşamadan araç ivme kazanacaktır. Bununla birlikte yolda her an doğru viteste kalmayı mümkün kılarak da sürüşü tamamen zahmetsiz kılacaktır.

Mercedes-AMG CLE 646'nın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Mercedes-AMG CLE 646, dışarıdan baktığınızda sıradan bir CLE modeline pek benzemiyor. Yere yakın bir tasarımı var. Ön yüzde tamamen yenilenmiş bir tampon ve karbon fiber bir splitter mevcut. Bu da aracın ön kısmını oldukça agresif görünüme kavuşturuyor. Kaputu da standart modelden farklı görünüyor. Köşelere doğru çıktığında ise tekerleklerin etrafındaki çamurlukların dışa doğru şişirildiği görülüyor.

Arka tarafa geçtiğimizde eski efsane C63 Black Series modellerini anımsatan, bagajın üzerine oturtulmuş büyük sabit bir karbon fiber kanat karşımıza çıkıyor. İç kısımdaysa lüks ve konfor yerini tamamen hafiflik ve hız yaklaşımına bırakmış durumda. Sanki bir yarış otomobili gibi görünüyor. Arka koltuklar tamamen çıkarılmış durumda. Ön kısımda ise vücudu saran koltuklar dikkat çekiyor.

Mercedes-AMG CLE 646'nın Fiyatı Ne Kadar?

Marka, Mercedes-AMG CLE 646'nın resmî fiyat etiketini açıklamadı. Aslına bakılacak olursa fiyatının ne olduğu çok da önemli değil. Üretilecek olan 30 aracın tamamı şimdiden satıldı. Bu şu anlama geliyor: Paranız olsa da olmasa da artık sıfır olarak satın almanız mümkün değil.

Editörün Yorumu

Son birkaç yıl içinde dünya yönünü daha çok hibrit ve elektrikli araçlara dönmüş olsa da bu araç 637 beygirlik V8 motoru ve egzozuyla bildiğimiz o agresif AMG sesini bize yeniden sunuyor. Dört çeker yerine tamamen arkadan itişli olması ve 170 kilo hafiflemesi sayesinde sürmesinin oldukça keyifli olacağı aşikâr.