5 Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Borderlands 4, Mordhau, F1 25 ve Dahası
Steam'de tam 5 adet oyun kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu. Aralarında Borderlands 4 gibi çok etkileyici yapımlar bulunuyor. İşte tüm ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de Borderlands 4, F1 25, Mordhau, Crime Boss: Rockay City ve Surviving Mars: Relaunched kısa süreliğine oynaması ücretsiz hâle geldi.
- Bu oyunları hiçbir ücret ödemeden oynamak için 14 Eylül 2026 saat 20.00'ye kadar vaktiniz var. Belirtilen tarihten sonra yeniden ücretli hâle gelecekler.
- Söz konusu oyunlar sadece geçici bir süre boyunca oynaması ücretsiz. Bunları kütüphanenize ekleyemiyorsunuz. Yani fırsat sona erdikten sonra oyunlara erişiminizi kaybedeceksiniz.
Steam'de artık hemen hemen her hafta ücretsiz oyun sunuluyor. Kalıcı oyunlar garanti olmasa da hemen hemen her hafta geçici süreliğine oynaması ücretsiz hâle gelen oyunlar görüyoruz. Örneğin bu hafta Borderlands 4 ve F1 25 de dahil olmak üzere çok sayıda oyun kısa süreliğine hiçbir ücret ödemeden oynanabiliyor.
Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu?
- Borderlands 4
- Surviving Mars: Relaunched
- Crime Boss: Rockay City
- Mordhau
- F1 25
Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz hâle gelen oyunlar arasında Borderlands 4, Surviving Mars (Relaunched), Crime Boss: Rockay City, Mordhau ve F1 25 yer alıyor. Her bir oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamak için son tarih aynı: 14 Eylül 2026 saat 20.00. Bu sınırlı süre zarfında her birini tek tek kapsamlı şekilde deneyimlemek mümkün değil. O yüzden en çok oynamak istediğiniz yapımlara yönelmek isteyebilirsiniz.
Surviving Mars: Relaunched Nasıl Bir Oyun?
- Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2025
- Geliştirici: Haemimont Games
- Yayıncı: Paradox Interactive
Surviving Mars: Relaunched, uzay oyunları arasında konumlanıyor. Başlangıçta basit bir oyun gibi görünüyor ama biraz oynadıktan sonra ne kadar kapsamlı tasarlandığını fark ediyorsunuz. Kaynak bulmak, altyapı inşa etmek, uzun vadeli bir düzen kurmak gerekiyor. Yeri geliyor, kum fırtınaları ile uğraşıyorsunuz. Yeri geliyor, ortaya çıkan siyah küplerin gizemini çözmeye çalışıyorsunuz.
Relaunched, Surviving Mars için sunulan tüm DLC'leri tek bir pakette topluyor. Ayrıca oyunu grafik açısından baştan aşağı yeniliyor. Arayüz de daha akıcı hâle geliyor. Orijinal oyundaki amacınız ise değişmiyor. Yine yasalar çıkarıyor, talepleri karşılıyor, barışı sağlamaya odaklanıyorsunuz.
Borderlands 4 Nasıl Bir Oyun?
- Çıkış Tarihi: 11 Eylül 2025
- Geliştirici: Gearbox Software
- Yayıncı: 2K
Borderlands 4, Kairos adlı tehlikeli bir gezegende geçiyor. Bu gezegeni bir tiran yönetiyor. Zenginlik peşinde koşan dört farklı karakterden birini seçip oynamaya başlıyorsunuz. Savaşmak için kullanabileceğiniz çok sayıda silahınız bulunuyor. Çift zıplama ve kanca atma gibi yetenekleriniz var, bunları doğru kullanırsanız düşmanlarınızı daha kolay alt edebiliyorsunuz.
Oyunda yetenek ağacı mevcut. Bu sayede karakterinizi başlangıçtan daha iyi hâle getirebiliyorsunuz. Bu arada oyun, 4 kişiye kadar arkadaşla oynamayı da mümkün kılıyor. Eğer bir oyun ekibiniz varsa ücretsizken bir araya gelip oyunun sunduğu bu ilginç dünyayı keşfedip düşmanlara karşı mücadele verebilirsiniz.
F1 25 Nasıl Bir Oyun?
- Çıkış Tarihi: 30 Mayıs 2025
- Geliştirici: Codemasters
- Yayıncı: Electronic Arts
Yarış oyunları arasında konumlanan F1 25, Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunlardan biri. Formula 1 sevenlere hitap eden yapımda gerçek yarış pilotu gibi hareket ediyorsunuz. Yarışlara katılıyor, şampiyonluk için mücadele veriyorsunuz. Yarışırken kurallara uyum sağlamak oldukça önemli. Bu arada Audi ve Cadillac gibi markaları da pistte görüyoruz.
Crime Boss: Rockay City Nasıl Bir Oyun?
- Çıkış Tarihi: 18 Haziran 2024
- Geliştirici: Ingame Studios
- Yayıncı: 505 Games
Crime Boss: Rockay City, soygun görevleri yaparak para kazanmaya ve ekibinizi büyütmeye çalıştığınız bir aksiyon oyunu. Dört kişiye kadar co-op oynama desteği mevcut. Arkadaşlarınızla ekip kurup görevlerin zorluk seviyesini ayarlayabiliyor, kendi karakterinizi oluşturabiliyor, silahlarınızı ve kullanacağınız özellikleri belirleyebiliyorsunuz.
Oyunda kazanılan parayı değerlendirmek için birçok yol var. Yeni karakterler alabiliyor, silah değiştirebiliyor ve sahip olduğunuz özellikleri geliştirebiliyorsunuz. Bu arada co-op oynamak zorunda da değilsiniz. Eğer bir arkadaşınız yoksa tek başınıza oynamayı da tercih etmeniz mümkün. Bunun için Trais Baker'ı kontrol edeceğiniz ayrı bir roguelite operasyon seçeneği bulunuyor. Kendi çetenizi kurup ilerleyebiliyorsunuz.
Mordhau Nasıl Bir Oyun?
- Çıkış Tarihi: 29 Nisan 2019
- Geliştirici: Triternion
- Yayıncı: Triternion
Mordhau, Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. Tek başınıza oynamıyorsunuz. Çok sayıda oyuncu aynı anda karşı karşıya geliyor. Savaş mekanikleri oldukça gerçekçilik odaklı tasarlanmış durumda. Karakterinizi istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Yüzünüzü tasarlayabiliyor, zırhınızı tek tek seçerek oluşturabiliyorsunuz. Hangi saldırı türünü benimseyeceğiniz de tamamen size bağlı. Kılıçla saldırabileceğiniz gibi, dilerseniz uzaktan hedefinizi okla etkisiz kılabiliyorsunuz.
Editörün Yorumu
Steam'de bu hafta çok fazla oyun oynaması ücretsiz hâle geldi. Bu da hâliyle aralarından birini seçmeyi oldukça zorlaştırıyor. Şahsen ben olsam önce Borderlands 4 ile başlardım. Çok sayıda oyuncu, bu oyunu ilk piyasaya sürüldüğü dönemden beri büyük indirim bekledi ama fiyatı hiç cazip seviyeye düşmedi. O yüzden en azından bir süreliğine bedava oynayarak neden bu kadar konuşulduğu hakkında fikir edinebilirsiniz.
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Eğer koloni simülatörü arıyorsanız elbette Surviving Mars: Relaunched'dan başka bir yapıma bakmamalısınız. Eğer Formula 1 seviyorsanız F1 25'i kesinlikle denemenizi öneririm. F1 yarışlarını takip etmeyen benim gibi birisini bile kendisine bağlamayı başarmıştı. Gerçekten o atmosferi size yaşatıyor.
Crime Boss: Rockay City, etkileyici bir oyun ama ben tek başıma oynadığımda pek keyif alamamıştım. Daha çok arkadaşlarla oynandığında eğlencesi çıkıyor. Bu arada Mordhau da sizi çok uzun yıllar öncesine götüren bir yapım. Eğer kılıç savaşlarını seviyorsanız ya da ok atarak uzaktan hedefleri etkisiz hâle getirdiğiniz oyunları tercih ediyorsanız öneririm.