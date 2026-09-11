315 Bin TL İndirim: Peugeot Fiyat Listesi Paylaşıldı

Peugeot markasının Eylül 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bununla birlikte otomobillerin güncel fiyatları belli oldu. Ayrıca Yeni Peugeot 408 ve Peugeot 3008 için Eylül ayına özel olarak kampanya da mevcut. Böylece bu iki otomobili daha düşük bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Peki, Peugeot güncel araba fiyatları ne kadar?

Peugeot E-208 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-208'in E-208 GT 100kW sürümü için 2026 yılının Eylül ayında 2 milyon 80 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Otomobil 50 kWsa batarya kapasitesine sahip. E-208, yüzde 20'den yüzde 80 şarj seviyesine 25 dakikada ulaşabiliyor. Otomobil 498 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Peugeot E-308 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-308'in Allure ve GT olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. 130 HP motor gücüne sahip olan yeni 308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 sürümü 2 milyon 360 bin TL, yeni 308 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 sürümü ise 2 milyon 695 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Peugeot 2008 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Otomobilin ALLURE ve GT olmak üzere iki farklı sürümü yer alıyor. Peugeot 2008'in 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü 2 milyon 353 bin TL, 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 2 milyon 632 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Allure sürümünde 10 inç iki boyutlu gösterge paneli, GT sürümünde ise 10 inç üç boyutlu gösterge paneli bulunuyor.

Peugeot E-2008 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-2008'in E-2008 ALLURE 115kW sürümü 2 milyon 245 bin TL, E-2008 GT 115kW sürümü ise 2 milyon 400 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 156 HP motor gücüne sahip olan araba 406 kilometreye kadar menzil sunuyor. 54 kWsa batarya kapasitesine sahip araba 30 dakikada şarj olabiliyor.

Yeni Peugeot 408 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.685.000 TL 2.370.000 TL 315.000 TL Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.802.000 TL - - Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.028.000 TL 2.856.000 TL 172.000 TL

Otomobilin Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü için 2 milyon 685 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Eylül ayına özel kampanya kapsamında 2 milyon 370 bin TL'ye düştü. Yani bu sürüm için arada 315 bin TL'lik bir fark mevcut. Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 3 milyon 28 bin TL'den 2 milyon 856 bin TL'ye düştü. Bu arada Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan sürümü 2 milyon 802 bin TL'ye satılıyor.

Peugeot 3008 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.967.000 TL 2.755.000 TL 212.000 TL 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.390.000 TL - -

Arabanın 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü için 2 milyon 967 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Eylül ayına özel kampanya ile birlikte 2 milyon 755 bin TL'ye düştü. Yani 212 bin TL'lik bir indirim mevcut. 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 3 milyon 390 bin TL'ye satılıyor.

Peugeot E-3008 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

E-3008 Allure 157kW (210hp): 3.384.000 TL

3.384.000 TL E-3008 GT 157kW (210hp): 3.585.500 TL

Peugeot 5008 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 3.426.000 TL

3.426.000 TL Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 3.750.000 TL

Peugeot E-5008 Eylül 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp): 3.503.500 TL

3.503.500 TL Yeni E-5008 GT 157kW (210hp): 3.717.000 TL

Editörün Yorumu

Peugeot 408, Eylül ayına özel başlatılan kampanya kapsamında otomobil daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin otomobilin ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü 2 milyon 685 bin TL yerine 2 milyon 370 bin TL'ye satılıyor. 315 bin TL'lik indirim, günümüz otomobil fiyatları düşünüldüğünde önemli bir avantaj sunuyor. Söz konusu otomobilin kampanyalı fiyatıyla fiyat performans açısından oldukça iddialı bir seçenek hâline geldiğini düşünüyorum.