Honda Civic Type R'ın En Vahşi Hâli Geliyor!

Honda bu yılın başlarında Civic Type R HRC konseptini bizlerle paylaşmıştı. Japon üreticinin hot-hatch modelinin hangi noktalara ulaşabileceğini gösteren bu konsept araç o dönem hepimizi heyecanlandırmayı başarmıştı. Son gelen iddialar ise bu aracın sadece bir konsept otomobil olarak kalmayacağı fikrini kuvvetlendiriyor.

Honda Civic Type R HRC Ne Zaman Yollara Çıkacak?

Tanıtıldığı ilk günden bu yana Honda Civic Type R HRC hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bazı iddialar bu özel ve performanslı modelin 2026 yılının sonunda yollara çıkacacağı yönünde. Daha baskın bir diğer iddia ise yüksek performanslı Civic Type R için 2027 yılını beklememiz gerektiğini söylüyor. Ancak iddiaların ortak bir noktası var ki Honda Civic Type R HRC gerçeğe dönüşecek.

Henüz HRC konseptinin seri üretime gireceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak aracın yakın zamanda yollara çıkacağına yönelik birçok güçlü iddia bulunuyor. Japon üretici de muhtemelen gerekli izinleri almalarının ardından bu özel modelin üretim müjdesini bizlerle paylaşacaktır.

HRC Ne Anlama Geliyor?

Honda Racing Corporation kısa adıyla HRC, Honda'nın dünya çapındaki motor sporları faaliyetlerini yöneten resmi yarış ve performans bölümü olarak karşımıza çıkıyor. 1982 yılında Honda bünyesinde kurulan departman markanın hem yol otomobillerine hem de yarış otomobillerine teknik destek sağlıyor.

Yarışlarda elde edilen tecrübelerin yollara aktarılmasını sağlayan şirket, bu sayede Honda'nın daha performanslı ve sürüş zevki yüksek otomobiller ortaya koymasına yardım ediyor. Honda, HRC uzantılı bu modeli ile yarışlardaki tecrübesini direkt olarak yollara aktaracağını söyleyebiliriz. Japon üretici ayrıca Toyota Gazoo Racing'e de önemli bir rakip olabilir.

Honda Civic Type R HRC Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Henüz doğruluğu tam olarak onaylanmamış bilgilere göre Honda Civic Type R HRC, Super Taikyu serisinde kullanılan HRC-K20C motorunu temel alan bir güç ünitesi ile karşımıza çıkacak. Yarış serisine göre 600 beygire varan güce ulaşabilen bu motor sayesinde özel versiyonun mevcut 320 beygirin çok üzerine çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Type R HRC'de değişen tabi ki sadece güç ünitesi olmayacak. Artan güç ile birlikte yeni modelin çok daha agresif bir tasarıma kavuşmasını bekleyebiliriz. Buna göre HRC versiyonunda yeni ve daha geniş hava girişlerine sahip bir ön tampon görmeyi bekleyebiliriz. Ayrıca yeni marşpiyeller, daha büyük bir arka kanat ve difüzör de Civic Type R HRC'yi standart modelden ayıracaktır.

Bunların yanı sıra kaput altında HRC imzalı soğutma sistemi ve akrapovic egzozlar da yine özel versiyonda beklenen detaylar arasında. Honda artan gücü dizginlemek ve daha iyi yola aktarmak adına daha gelişmiş fren ve süspansiyon sistemine de yer verecektir. Ayrıca aracın diferansiyelinin de elden geçirilmesi muhtemel görünüyor.

Honda Civic Type R HRC'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honda Civic Type R HRC modelinin eklenen yarış deneyimi ve özel parçalarla birlikte hiç de ucuz olması beklenmiyor. Standart Civic Type R satışı sona ermeden önce Avrupa'da yaklaşık 55 bin Euro (yaklaşık 3 milyon 100 bin TL) gibi bir fiyattan alıcı buluyordu. Mevcut Civic Type R'a veda niteliğinde olan HRC versiyonunun ise yaklaşık 2 katı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Editörün Yorumu

FL5 Honda Civic Type R gelmiş geçmiş en iyi hot-hatch modellerinden bir tanesi. Sahip olduğu güç ve sürüş özellikleri ile efsane olmaya aday olan Civic Type R'a eklenecek olan HRC takısı ile karşımıza nasıl bir canavarın çıkacağını hayal bile edemiyorum. 400 beygir civarı bir güç ve geliştirilen diğer özellikleri ile Honda Civic Type R HRC otomobil dünyasının efsaneleri arasına girmeye aday bir otomobil.