1.236 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Sniper Elite 4 Fırsatını Kaçırmayın!

Sniper Elite serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Sniper Elite 4 indirime girdi. Bu sayede keskin nişancı oyununu uygun fiyata satın almak mümkün hâle geldi. Peki, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen sniper oyunu kaç TL oldu?

Sniper Elite 4'ün Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Sniper Elite 4'ün standart ve Deluxe sürümleri yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi sniper oyunları arasında yer alan Sniper Elite 4'ün standart sürümü 28.25 dolar (1.373 TL) yerine 2.82 dolar (137 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Deluxe sürümü ise 39.99 dolardan (1.943 TL) 3.99 dolara (193 TL) düştü. Kampanya 17 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

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Rebellion tarafından geliştirilen Sniper Elite 4 için PlayStation ve Xbox mağazalarında herhangi bir indirim mevcut değil. Oyun PlayStation mağazasında 2 bin 499 TL, Xbox mağazasında ise 250 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu oyunun PlayStation Plus'ın kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Sniper Elite 4 Fragmanı

Sniper Elite 4 Nasıl Bir Oyun?

Keskin nişancı oyunu olan Sniper Elite 4, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'da geçiyor. Oyunda ister düşmanları sessizce etkisiz hâle getirebiliyor ister tabanca veya makineli tüfek gibi silahlarla çatışmalara girebiliyoruz. Görevleri farklı yollardan ve farklı taktiklerle tamamlayabiliyoruz. Örneğin hedefi yüzlerce metre öteden sessizce etkisiz hâle getirme veya tuzaklar kurarak yakın mesafeden etkisiz hâle getirme imkânına sahibiz.

Rüzgâr, yerçekimi, kalp atış hızı gibi etkenler atışları doğrudan etkiliyor. Uçak gürültüsü ve bozuk jeneratörler gibi sesleri kullanarak düşmanların atıştan haberdar olmasını önleyebiliyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte onayabiliyoruz. 78 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Sniper Elite 4'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 64-bit

Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-2100 veya eş değer bir AMD işlemci

Intel Core i3-2100 veya eş değer bir AMD işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 660

Minimum sistem gereksimlerine göre oyunun oynanabilmesi için en az Intel Core i3-2100 veya eş değer bir AMD işlemci gerekiyor. Oyun ayrıca en az AMD Radeon HD 7870 veya NVIDIA GeForce GTX 660 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca en az 4 GB RAM isteniyor. İşletim sistemi tarafında ise Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 gerekiyor.

Sniper Elite 4'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 64-bit

Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-3770 veya eş değer bir AMD işlemci

Intel Core i7-3770 veya eş değer bir AMD işlemci RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

Editörün Yorumu

Sniper Elite serisini seven biri olarak Sniper Elite 4'ü çok beğenmiştim. Başarılı oynanış sistemine sahip olan bu oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Oyunun strateji ve gizlilik unsurlarını başarılı şekilde bir araya getirdiğini düşünüyorum. Görevleri farklı yöntemlerle tamamlayabilmek önemli bir avantaj sağlıyor. Oyun özellikle arkadaşla birlikte oynandığında daha eğlenceli bir oynanış sunuyor.