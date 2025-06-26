Yarım Saatte Şarj Olan Yeni Škoda Ailesi Türkiye'de Satışa Sunuldu

Škoda, Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarına üç yeni oyuncu ekledi. Markanın tamamen elektrikli modelleri olan Yeni Elroq, makyajlı Enyaq ve Enyaq Coupé; şık yapısı, kısa süreli şarj olma özelliği ve doğaya saygılı donanımıyla dikkat çekiyor. Avrupa pazarının en çok tercih edilen elektrikli SUV ailesi Enyaq, makyajlı kasasıyla ve üstün performans arayanlar için iki farklı seçeneğe sahip Enyaq Coupé ile karşımızda.

Yeni otomobil ailesinin Türkiye satış fiyatı belli oldu. İşte yeni Škoda Elroq ve Enyaq model ve fiyatları...

Tamamen Elektrikli Škoda Elroq Özellikleri

Škoda'nın tamamen elektrikli ilk kompakt SUV modeli olan Elroq 60 e-Prestige, 150 kW gücü (204 PS) ve 63 kWh bataryası sayesinde şehir içi 543 km'ye kadar menzil sunuyor. Üstelik 165 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olmasından ötürü sadece 24 dakikada %80 oranında doluyor.

Škoda Elroq'un başlangıç satış fiyatı ₺1.924.900 olarak belirlendi. Opsiyonel renk seçeneklerine göre fiyat değişkenlik gösteriyor:

Metalik Renk: ₺30.000

Exclusive Renk: ₺40.000

6.7 Saniyede 100 km/s'ye Çıkan Enyaq Coupé 85X

Şıklığın yanında performans da isteyen kullanıcılar için Enyaq Coupé serisi biçilmiş kaftan. Bu seri, makyajlı Enyaq'tan hariç iki farklı seçeneğe sahip. Makyajlanan Enyaq, daha aerodinamik hatlara ve artırılmış sürdürülebilirlik anlayışına sahip. Enyaq 60 e-Prestige (204 PS) versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede gerçekleştiriyor ve şehir içinde 538 km menzil sunuyor. 165 kW DC hızlı şarj özelliği ile 24 dakikada %80 doluluğa ulaşıyor.

Enyaq 60 e-Prestige, ₺2.799.900 fiyatla satışta. Diğer performans paketlerinin fiyatlandırması şöyle:

Enyaq Coupé 60 e-Sportline (204 PS) – ₺2.949.900

Enyaq Coupé 85x e-Sportline (285 PS) – ₺3.499.900

Özellikle 85x versiyonu, çift motorlu dört çeker sistemi, 82 kWh bataryası ve 545 Nm torkuyla öne çıkıyor. 663 km şehir içi menzili ve 175 kW DC hızlı şarj desteği ile uzun yolculuklar için birebir. Sadece 28 dakikada %80 oranında doluyor ve 0'dan 100 km/s'ye sadece 6.7 saniyede ulaşıyor.

Opsiyonel Donanım: