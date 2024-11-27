Mercedes-Benz, Yeni Apple Watch Uygulamasını Yayınladı: Uzaktan Kontrol ve Daha Fazlası!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, araçlarını yapay zeka ve gelişen teknoloji ile yenilemeye devam ediyor. Ünlü şirket son olarak, daha öncesinde Honda, Ford ve Volvo gibi markaların da geliştirdiği yeni bir akıllı saat uygulamasını hayata geçirdi.

Dev firmanın Apple Watch ile uyumlu yeni uygulaması, yeni Mercedes-Benz araçlarının uzaktan kontorlünü sağlarken, aynı zamanda otomobilin güncel durumu ile ilgili bilgi edinilmesine imkan tanıyor.

Mercedes-Benz'in Yeni Apple Watch Uygulaması Neler Sunuyor?

Almanya merkezli otomobil üreticisinin yeni Apple Watch uygulaması, en kısa tabirle kullanıcıların araçlarıyla ilgili daha öncesinde fiziksel olarak yapması gerektiği pek çok işlemi uzaktan yapabilmesine olanak sağlyor. Kullanıcılar, kilit ve pencere gibi donanımların kontrolünü akıllı saati üzerinden gerçekleştirebiliyor. Dahası, otomobilin park edildiği konumun bilgisi de uygulamanın navigasyon hizmeti üzerinden öğrenilebiliyor.

Uygulama ayrıca, Mercedes-Benz aracınızın bilgilerini de sizlere sunuyor. Örneğin kullanıcılar, otomobilde bulunan yakıt miktarına göre göre tahimini menzilini akıllı saat üzerinden kontrol edilebiliyor. WatchOS 9 ve üstü sürümlere sahip Apple Watch modellerinde kullanılabilen uygulama, şimdilik 2019 model ve daha yeni Mercedes araçlarına hizmet veriyor.

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