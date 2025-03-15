2025 Yeni Mercedes-Benz CLA Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri
Mercedes-Benz merakla beklenen yeni CLA'yı sonunda tanıttı. Peki yeni model kullanıcılarına ne sunuyor? İşte 2025 Mercedes-Benz CLA teknik özellikleri ve fiyatı
Mercedes-Benz ürün gamını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Elektriklenme hamlesini hibrit ve içten yanmalı modelleriyle dengeli bir şekilde ilerleten marka Alman markaları arasında oldukça iyi bir durumda grafiğini ilerletiyor. Bunun yanında markanın yeni modellerinin de gelmesi gündemde. Ancak bu haberimizde sizler için yeni tanıtılan 2025 Mercedes-Benz CLA teknik özellikleri ve detaylarına yer verdik.
2025 Mercedes-Benz CLA Teknik Özellikleri ve Fiyatı!
Yeni Mercedes-Benz CLA Özellikleri
|Özellik
|CLA 250+ EQ
|CLA 350 4Matic EQ
|Güç Ünitesi
|200 kW (272 bg), 335 Nm
|260 kW (353 bg), 515 Nm
|Çekiş
|Arkadan İtiş
|Dört Tekerden Çekiş
|0-100 km/s
|6.7 saniye
|4.9 saniye
|Azami Hız
|210 km/s
|210 km/s
|Ortalama Tüketim
|12,2-14,1 kWh/100 km
|12,5-14,7 kWh/100 km
|Batarya Kapasitesi
|85 kWh
|85 kWh
|WLTP Menzili
|694 - 792 km
|672 - 771 km
|AC/DC Şarj Hızı
|11 kW / 320 kW
|11 kW / 320 kW
|%10-80 Şarj Süresi
|22 dakika
|22 dakika
Boyutlar
|Özellik
|Ölçü
|Uzunluk
|4.72 metre
|Genişlik
|1.85 metre
|Yükseklik
|1.46 metre
|Dingil Mesafesi
|2.79 metre
|Bagaj Hacmi
|405 litre
|Ön Bagaj (Frunk)
|101 litre
İç Mekan & Teknoloji
|Özellik
|Detaylar
|MBUX Superscreen
|Üçlü ekran kurulumu
|Gösterge Paneli
|10.25 inç dijital ekran
|Multimedya Ekranı
|14 inç
|Yolcu Ekranı (Opsiyonel)
|14 inç
|Head-Up Display (Opsiyonel)
|12.2 inç
|Klima Kontrolleri
|Dokunmatik ekran üzerinden
|Hava Menfezleri
|Türbin tasarımlı
|İşletim Sistemi
|Yapay zeka destekli MB.OS
|Multimedya Sistemi
|4. Nesil MBUX
Hibrit Versiyonlar
|Özellik
|Detaylar
|Motor Seçenekleri
|1.5L 4 silindirli benzinli motor
|Güç Çıkışları
|136 bg / 163 bg / 190 bg
|Şanzıman
|8 ileri çift kavramalı otomatik
|48V MHEV Sistemi
|1.3 kWh batarya
|Elektrik Modu
|Birkaç km tamamen elektrikli sürüş
|Yelken Modu
|100 km/s hızda bile mümkün
|Rejeneratif Frenleme
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25 kW’a kadar
Markanın uzun zamandır beklenen yeni modeli CLA, yapay zeka destekli MB.OS işletim sistemine sahip olan araç markanın dördüncü nesil MBUX mutlimedya sistemine sahip. CLA 250+ EQ ve CLA 350 4Matic EQ olmak üzere 2 farklı elektrikli versiyonuyla satışa sunulan model 85 kWh batarya kapasitesine sahip. WLTP standartlarına göre 792 kilometre menzil kapasitesine sahip olan otomobil 320 kW hızlı şarj desteği ile sadece 22 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor.
Dış tasarım noktasında bir önceki modelden büyük farklılıklar sunmayan model iç mekanda olayın rengini değiştiriyor. Otomobil dış hatlarıyla standart bir elektrikli Mercedes-Benz modeline dönüşse de iç mekanda sunduğu multimedya ve eğlence ekranları, yeni ön göğüs ve konsol tasarımıyla öne çıkıyor. Burada dikkat çekici bir detay bulunmakta. Otomobilin ışıklı her alanında bir yıldız logosu görüyoruz. Bu da Mercedes'in yeni tasarım dilinin bir yansıması diyebiliriz.
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