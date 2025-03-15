2025 Yeni Mercedes-Benz CLA Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Mercedes-Benz merakla beklenen yeni CLA'yı sonunda tanıttı. Peki yeni model kullanıcılarına ne sunuyor? İşte 2025 Mercedes-Benz CLA teknik özellikleri ve fiyatı

2025-yeni-mercedes-benz-cla-fiyati-ve-ozellikleri-kapak
Kaan Orman
Kaan Orman -

Mercedes-Benz ürün gamını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Elektriklenme hamlesini hibrit ve içten yanmalı modelleriyle dengeli bir şekilde ilerleten marka Alman markaları arasında oldukça iyi bir durumda grafiğini ilerletiyor. Bunun yanında markanın yeni modellerinin de gelmesi gündemde. Ancak bu haberimizde sizler için yeni tanıtılan 2025 Mercedes-Benz CLA teknik özellikleri ve detaylarına yer verdik. 

2025 Mercedes-Benz CLA Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Yeni Mercedes-Benz CLA Özellikleri

Özellik CLA 250+ EQ CLA 350 4Matic EQ
Güç Ünitesi 200 kW (272 bg), 335 Nm 260 kW (353 bg), 515 Nm
Çekiş Arkadan İtiş Dört Tekerden Çekiş
0-100 km/s 6.7 saniye 4.9 saniye
Azami Hız 210 km/s 210 km/s
Ortalama Tüketim 12,2-14,1 kWh/100 km 12,5-14,7 kWh/100 km
Batarya Kapasitesi 85 kWh 85 kWh
WLTP Menzili 694 - 792 km 672 - 771 km
AC/DC Şarj Hızı 11 kW / 320 kW 11 kW / 320 kW
%10-80 Şarj Süresi 22 dakika 22 dakika

Boyutlar

Özellik Ölçü
Uzunluk 4.72 metre
Genişlik 1.85 metre
Yükseklik 1.46 metre
Dingil Mesafesi 2.79 metre
Bagaj Hacmi 405 litre
Ön Bagaj (Frunk) 101 litre

İç Mekan & Teknoloji

Özellik Detaylar
MBUX Superscreen Üçlü ekran kurulumu
Gösterge Paneli 10.25 inç dijital ekran
Multimedya Ekranı 14 inç
Yolcu Ekranı (Opsiyonel) 14 inç
Head-Up Display (Opsiyonel) 12.2 inç
Klima Kontrolleri Dokunmatik ekran üzerinden
Hava Menfezleri Türbin tasarımlı
İşletim Sistemi Yapay zeka destekli MB.OS
Multimedya Sistemi 4. Nesil MBUX

Hibrit Versiyonlar

Özellik Detaylar
Motor Seçenekleri 1.5L 4 silindirli benzinli motor
Güç Çıkışları 136 bg / 163 bg / 190 bg
Şanzıman 8 ileri çift kavramalı otomatik
48V MHEV Sistemi 1.3 kWh batarya
Elektrik Modu Birkaç km tamamen elektrikli sürüş
Yelken Modu 100 km/s hızda bile mümkün
Rejeneratif Frenleme

25 kW’a kadar

Markanın uzun zamandır beklenen yeni modeli CLA, yapay zeka destekli MB.OS işletim sistemine sahip olan araç markanın dördüncü nesil MBUX mutlimedya sistemine sahip. CLA 250+ EQ ve CLA 350 4Matic EQ olmak üzere 2 farklı elektrikli versiyonuyla satışa sunulan model 85 kWh batarya kapasitesine sahip. WLTP standartlarına göre 792 kilometre menzil kapasitesine sahip olan otomobil 320 kW hızlı şarj desteği ile sadece 22 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor.

mercedes-benz-cla-fiyati-ve-ozellikleri-kapak
mercedes-benz-cla-fiyati-ve-ozellikleri-kapak
mercedes-benz-cla-fiyati-ve-ozellikleri-kapak

Dış tasarım noktasında bir önceki modelden büyük farklılıklar sunmayan model iç mekanda olayın rengini değiştiriyor. Otomobil dış hatlarıyla standart bir elektrikli Mercedes-Benz modeline dönüşse de iç mekanda sunduğu multimedya ve eğlence ekranları, yeni ön göğüs ve konsol tasarımıyla öne çıkıyor. Burada dikkat çekici bir detay bulunmakta. Otomobilin ışıklı her alanında bir yıldız logosu görüyoruz. Bu da Mercedes'in yeni tasarım dilinin bir yansıması diyebiliriz.

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