Mercedes-Benz Göz Alıcı Yeni Modelini Tanıttı!

Mercedes-Benz, daha bütçe dostu bir araba geliştiriyor. EV, ikonik G-Wagon'un daha küçük ve daha ucuz bir versiyonu olacak ve bu hafta sonu Münih'teki IAA Mobility 2023'te doğrulandı. CEO Ola Kallenius, "bebek" G-Serisi EV'nin, kuzenine göre çok daha kompakt olacağını ve sürüşünün "eğlenceli" olacağını söyledi.

Daha Küçük Daha Ucuz

Bu model, ilk kez IAA Mobility 2021'de tanıtılan G-Serisi EQG konseptinin bir yan ürünü. Alman Automobilwoche gazetesi, şirketin birkaç yıldır tamamen elektrikli daha küçük bir G-Wagon planladığını ve bu modelin "g" ile "g-Class" adını alabileceğini söyledi.

Araç tamamen elektrikli bir aktarma organına dayanacak ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olacak. Daha ucuz bir G-Serisi araç vaadine gelince, yeni bir Mercedes G-Serisi SUV 140.000 dolardan başlıyor, yani bundan daha düşük bir fiyat noktasına ulaşmak zor olmayacak. Gerçek fiyatlandırma bir sır olarak kalıyor.

Aracın güç aktarım mekanizması muhtemelen yakında çıkacak MB.EA platformunu temel alacak. Bu platformun 2025 yılına kadar araçlarda görünmesi pek olası değil, bu da daha küçük, daha ucuz G-Serisi EV'nin en erken 2026 yılında piyasaya sürülmesini öngörüyor.

Siz bu aracı tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorum kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.