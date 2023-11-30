Mercedes ve BMW'den Yüksek Güçlü Şarj Ağı Girişimi!

Mercedes-Benz ve BMW, Çin'de yüksek güçlü bir şarj ağının işletilmesi için ortak bir girişim başlatmaya hazırlanıyor.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, 2026 yılı sonuna kadar Çin'de yaklaşık 7.000 şarj ünitesine sahip en az 1.000 yüksek güçlü şarj istasyonunun kurulmasının beklendiği belirtildi.

Bu hamle, Tesla'nın Çin'deki 1.600'den fazla mevcut şarj noktası baz alındığında oldukça önemli bir rakam ve şirketin, şarj noktası konusunda rakipsiz olan Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olmasını sağlıyor.

BMW ve Mercedes, 1.000'den Fazla Şarj İstasyonu Kuracak

Mercedes, ilk istasyonların elektrikli otomobil satışlarının yüksek olduğu bölgelerde 2024 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

Avrupa'da Ionity hızlı şarj sisteminin yaygınlaştırılması için hâlihazırda başka şirketlerle birlikte çalışan BMW ve Mercedes, Çin'deki şarj istasyonlarını geniş bir elektrikli otomobil markası yelpazesine açmayı planlıyor. Online rezervasyon gibi bazı hizmetler de müşterilerine özel olacak.

BMW ve Mercedes, iş birliği neticesinde gelecek süreçte şarj ünitelerini Çin dışındaki pazarlara da genişletmeyi amaçlıyor.

Peki siz dünya genelindeki elektrikli otomobil şarj üniteleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli sayıya ulaşılabilindi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.