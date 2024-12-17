Mercedes, Otonom Sürüş Sisteminin Maksimum Hızını Artırdı: Artık Otoyollarda Kullanılabilecek!

Otomotiv dünyasının geleceği olarak görülen elektrikli ve tam otonom araçlar, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Son olarak bu alanda öncü markalardan Mercedes, araçlarında kullandığı otonom sürüş sisteminin maksimum hız sınırını yükseltmek için gerekli onayları aldığını açıkladı.

Almanya merkezli otomobil üreticisi, Drive Pilot isimli sisteminin anavatanında bundan böyle 95 km/sa hıza kadar kullanılabileceğini duyurdu.

Mercedes Drive Pilot, 95 km/sa'lik Hızla En Güvenilir Otonom Sistem Olarak Görülüyor

Bazı yeni nesil Mercedes araçlarında aktif olarak kullanılabilen Drive Pilot, "Level 3" olarak adlandırılan yeni güncellemesi ile birlikte Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi'nden 95 km/sa'lik maksimum hız için gerekli sertifikiları almayı başardı. Drive Pilot, bu gelişmeyle aynı seviyedeki rakiplerine göre en yüksek sürat sınırına sahip otonom sistem oldu.

Mercedes araçları, söz konusu resmi onay ile birlikte 2025 yılından itibaren 95 km/sa hıza kadar Almanya'da kendi kendine yol alabilecek. Sistemin kullanılabildiği diğer ülkelerde ise hala maksimum hızın 60 km/sa seviyesinde olduğunu belirtelim.

Aktarılanlara göre, ünlü marka Almanya'da Drive Pilot'u 2030'a kadar 130 km/sa hıza ulaştırmayı hedeflerken, diğer ülkelerde de otonom sistemini aktifleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mercedes'in bu alanda dünyada ve özellikle ülkesinde öncü şirketlerden biri olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz.

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