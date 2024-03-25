Robot Süpürge Alanında Devrim Yaratan Yenilik: Merdiven Çıkabilen Süpürge Üretildi!

Migo Robotics adlı şirket, merdivenden çııp inebilen bir paspas üretti. Bu paspas özellikli süpürge, taşıdığı robotik kollar sayesinde inme ve çıkma eylemlerini gerçekleştirebiliyor. Ürünün adı Migo Ascender Robot Süpürge. Şirket bu paspası dubleks ve tripleks evlerde yaşayan kullanıcılara temizlikte kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Bu robot süpürgede birçok özellik bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekenleri zemin farklarını anlayabiliyor ve şarj olmak üzere istasyonuna dış bir etken olmadan dönebiliyor. Farklı zeminleri ayırt edebilme özelliği sayesinde halı üzerine geldiğinde paspas yerine vakum özelliğini başlatıyor.

Migo Ascender Robot Süpürge Özellikleri ve Fiyatı

HD Kamera

Lidar Modülü

Altı Farklı ToF Sensörü

5-teraFLOP'luk Yapay Zeka İşlem Gücü

Çevresindeki Ortamın Haritasını Oluşturabilme Özelliği

Kullanıcılar Migo Ascender Robot Süpürge'lerini iOS ve Android uyumlu mobil uygulaması üzerinden yönetebilecek. Yine uygulama üzerinden kendi temizlik programlarını kişiselleştirebilecek ve temizliğin takibini yapabilecekler.

1.500 dolardan satışa çıkarılacak olan bu paspas özellikli süpürge, şu an satın alındığı takdirde Temmuz ayında gönderime başlanacak.