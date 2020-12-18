Merkel, Koronavirüs Aşısını Bulan Türk Bilim İnsanları ile Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüşme gerçekleştirdi. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında Merkel tarafından açıklamalar yapıldı. İşte detaylar.

Merkel'den Aşıyı Bulan Türk Bilim İnsanları Hakkında Açıklama

Angela Merkel koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile video yolu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Merkel, görüşmede açıklama yaptı. "Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükümetimiz adına söyleyebilirim." diyen Angela Merkel, koronavirüs vaka sayılarının ve ölüm oranlarının geliştirilen aşı ile düşmesini umduğunu belirtti.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Merkel tarafından şu açıklama yapıldı:

"Teknolojinize inandınız. Şu anda dünya olağanüstü bir durumda olmasına rağmen böyle bir mRNA teknolojisi hızla piyasaya çıktı. Bu harika bir araştırma başarısının bir ifadesidir. Bilime inanmalı ve desteklemeliyiz. mRNA teknolojinizin potansiyeli tükenmedi. Büyük bir sorumluluk üstlenmek etkileyici. Başardığınız için tebrikler."

BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada gelecek kışın eski normal hayatımıza geri dönebileceğimizi söyledi. Özlem Türeci de ilk kez 24 Ocak günü koronavirüs aşı araştırmalarına başladıklarını belirtti. Aşının yılbaşı boyunca tüm ülkelere ulaştırılacağı aktarılıyor. Almanya'da ilk aşı 27 Aralık'ta uygulanmaya başlanacak.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi.

BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk doz yapıldıktan yaklaşık 14 gün sonra bağışıklık sağlayabileceğini gösteriyor. En iyi korumanın ilk aşıdan 21 gün sonra yapılan ikinci doz aşıdan bir hafta sonra elde edildiği aktarılıyor.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu bilgisi aktarılmıştı. "İki doz aşı maksimum koruma sağlar" diyen Dr. William C. Gruber'e göre, ilk dozdan sonra bağışıklık %52 civarında.

Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu söyleniyor. FDA tarafından iki doz aşıya onay verilmesi durumunda yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği söylenmekte.