Türkiye'de Aşı Yapılan 12 Kişiye Koronavirüs Bulaştı!

Türkiye'de Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 3'üncü faz deneyleri yapılıyor. Türkiye'de Sinovac aşısı olanlardan 12'si koronavirüse yakalandı. İşte ayrıntılar.

Türkiye'de Sinovac Aşısı Olanlarda 12'si Koronavirüse Yakalandı

HaberTürk'ten Kübra Par'ın haberine göre, 3'üncü faz deneyler kapsamında Türkiye’de 12 bin gönüllü aşılanacağı bilgisi aktarılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişiye aşı yapıldığı ve bunların arasından 12 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtilmekte.

Aşı denemelerine katılanların bir kısmına gerçek aşı bir kısmına ise (boş aşı) plasebo veriliyor. Bu rakam 40’a ulaştığında hangilerine gerçek aşı yapıldığına bakılacak. Çin aşısını dünyada deneyen 3 ülke bulunuyor. Bu ülkeler; Endonezya, Brezilya ve Türkiye.

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Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" cümlelerine yer vermişti.

Fahrettin Koca yine geçtiğimiz günlerde " Bizim bu dönemde Snovak(Çin aşısı) dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı." demişti.

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde: