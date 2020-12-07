Türkiye'de Aşı Yapılan 12 Kişiye Koronavirüs Bulaştı!

Türkiye'de Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 3'üncü faz deneyleri yapılıyor. Türkiye'de Sinovac aşısı olanlardan 12'si koronavirüse yakalandı. İşte ayrıntılar.
Türkiye'de Sinovac Aşısı Olanlarda 12'si Koronavirüse Yakalandı
HaberTürk'ten Kübra Par'ın haberine göre, 3'üncü faz deneyler kapsamında Türkiye’de 12 bin gönüllü aşılanacağı bilgisi aktarılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişiye aşı yapıldığı ve bunların arasından 12 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtilmekte.
Aşı denemelerine katılanların bir kısmına gerçek aşı bir kısmına ise (boş aşı) plasebo veriliyor. Bu rakam 40’a ulaştığında hangilerine gerçek aşı yapıldığına bakılacak. Çin aşısını dünyada deneyen 3 ülke bulunuyor. Bu ülkeler; Endonezya, Brezilya ve Türkiye.
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Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" cümlelerine yer vermişti.
Fahrettin Koca yine geçtiğimiz günlerde " Bizim bu dönemde Snovak(Çin aşısı) dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı." demişti.
Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:
- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.
- İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.
- Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.
- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.
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