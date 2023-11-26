Yeni Araştırma: Güneş'e En Yakın Gezegen Merkür'de Yaşam Olabilir!

Güneş'e yakınlığı sebebiyle yüzey sıcaklığının 400 dereceye kadar ulaştığı Merkür, yıllardır yaşama elverişsiz bir gezegen olarak nitelendiriliyordu. Ancak bilim insanlarının yeni araştırması bu kanıyı değiştirecek gibi görünüyor.

Yüzeyinde Tuz Dağları Bulundu!

88 Dünya gününün 1 güne eşit olduğu Merkür'de yaşam koşullarını sağlayan bölgeler bulundu. ABD'nin Arizona eyaletindeki Gezegen Bilimi Enstitüsü'nde çalışan bir ekip, gezegenin yüzeyinde tuz dağları olduğunu öne sürdü.

Dünya'daki tuz bulunan ortamlara benzetilen bu bölgelerde yaşamın olabileceği düşünüldü. Hatta bir bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın başyazarı Alexis Rodriguez, konuyla ilgili "Dünya'daki belirli tuz bileşikleri, Şili'deki kurak Atacama Çölü gibi en zorlu ortamlarda bile yaşanabilir alanlar yaratıyor." şeklinde açıklama yaptı.

Merkür'ün sert yüzeyinin yeraltı bölgelerinde yaşama elverişli olan bazı önemli bileşikler yer alabilir. Daha önce bünyesinde sodyum, potasyum, kükürt ve klor gibi uçucu bileşiklere ev sahipliği yaptığı bulunan Merkür, bilim insanlarını oldukça şaşırttı.

Merkür'de bulunan tuz katmanlarının, uzak geçmişte volkanların sodyum içeren su buharları yaymasının ardından yoğunlaşarak geçici su havuzlarına dönüştüğü dönemde oluştuğu öne sürülüyor.

Peki sizce Merkür'de yaşam mümkün olabilir mi? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.