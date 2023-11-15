Merry Little Batman'in İlk Fragmanı Yayınlandı! (Video)

DC, 8 Aralık'taki Prime Video prömiyeri öncesinde Merry Little Batman'in ilk fragmanını yayınladı.

Merry Little Batman, Batman'in oğlu Damian Wayne'in Noel arifesinde yaşadığı maceraları konu alıyor. Babası kötülerle savaşırken, Damian kendi zaferinin peşine düşüyor ancak yanlışlıkla Noel'in spot ışıklarını üzerine çekecek kötü bir planla karşılaşıyor ve duruma el koyup günü kurtarmak zorunda kalıyor.

Riddler, Joker, Bane, Penguen ve Mr Freeze de filmde yer alıyor ve DC'nin muhtemelen sakladığı başka ikonik kötüler de var.

Merry Little Batman İlk Fragmanı

Merry Little Batman'i Regular Show yazarı Mike Roth yönetirken, Luke Wilson Batman, Yonas Kibreab Damian, James Cromwell Alfred ve David Hornsby Joker rolünü üstleniyor. Morgan Evans (Teen Titans Go!) ve Jase Ricci'nin yazarlığını üstlendiği filmin müzikleri ise Patrick Stump'a ait.

Amazon bu özel filmi üstlenirken, Batman: Caped Crusader ve Bat-Family animasyon şovlarını da satın aldı. Merry Little Batman'in devamı niteliğindeki ikinci animasyonda Damian, Batman ve Alfred "süper bir aile olarak hayatın eğlence ve hayal kırıklıklarını" izleyicilerle buluşturacak.

Damian'ın daha yetişkin bir versiyonu da Batman: The Brave and the Bold'da, Superman: Legacy ve Creature Commandos gibi yeni DCU'nun ilk bölümünün bir parçası olarak görünecek.

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