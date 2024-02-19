Mesai Süresini Kısaltacak Düzenleme Geliyor: Haftalık Çalışma Saatleri Azalacak!

Türkiye'de çalışan milyonlarca insanı ilgilendirecek bir iş kanunu değişikliği tekrardan gündeme geldi. Hükümetin şu an üzerinde çalıştığı değişiklikler ücret, çalışma saati, genel tatil ücretleri, esnek çalışma gibi pek çok başlığı kapsıyor.

Meslek gruplarına göre yapılan değerlendirmeler ile her sektör için ayrı bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Şu an mevcutta da basın iş kanunu ve denizcilik iş kanununa göre haftalık çalışma süresi 48 saat, diğer meslek gruplarında ise 45 saat şeklinde.

Çalışma Saatlerinin Azalması Söz Konusu

Yapılan düzenlemelere göre bütün çalışanların mesai saatleri 35 ile 40 saat aralığına indirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir araya toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak.

Yeni haklar geliştirilirken öte yandan standart ve mevcut hakların korunması da sağlanacak. Yıllık izinler ve ücretlerde de bir takım değişiklikler yapılacak.

Hükümet, bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlerde düzenlendiği ve artık günümüz şartları ve teknolojilerine göre yeni bir düzenleme yapılması gerektiği için harekete geçti. Bu düzenleme, "Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir." mottosuyla temel olarak çalışan merkezli yapılacak.

Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda bu düzenlemenin sinyallerini şu ifadelerle vermişti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz."