Mesajlarınızı Yapay Zeka ile Yazın: Google Magic Compose Beta Sürecine Girdi

Yapay zeka yarışında şimdilik Microsoft'un gerisinde kalmış gibi görünen Google'dan ardı ardına hamleler geliyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Google Magic Compose, beta sürecine girdi.

Yapay zeka destekli mesajlaşma yardımıcsı olarak tanımlayabileceğimiz Google Magic Compose, son mesajlaşmalarınızı inceleyerek sizin için otomatik cevaplar oluşturuyor.

Yapay Zeka Sizin Yerinize Cevaplasın

Google I/O etkinliğinde tanıtılan Google Magic Compose, özellikle telefonlardaki mesajlaşma deneyimini bir basamak daha yukarı taşımayı hedefliyor. Buna göre yapay zeka herhangi bir sohbetinizdeki son 20 mesajı inceleyerek emojilerin de dahil olduğu otomatik mesajlar üretebiliyor.

Kelime önerisine benzer şekilde çalışan sistem, sohbet kutusunun hemen yanındaki simgeye tıklayarak kullanılabiliyor. Ayrıca sakin, samimi, heyecanlı gibi duygu-durum temelli mesajlar üretebilmek de mümkün. Beta sürecindeki hizmet, şimdilik yalnızca belirli sayıdaki Android kullanıcısı tarafından test edilebiliyor.

Ancak Google Magic Compose'un en azından şimdilik büyük bir kusuru var. Normalde uçtan uca şifrelenmiş olarak gönderdiğiniz RCS mesajları da dahil olmak üzere sohbetlerinizdeki son 20 mesaj, link, ek, sesli mesajlar ve resimler Google sunucularına aktarıyor. Haliyle bu durum gizlilik ve güvenlik zaafiyeti doğuruyor.

The Verge'e konuşan Google sözcüsü Justin Rende, kullanıcıların mesajların önerilen yanıtları oluşturduktan sonra saklanmadığını belirtti.