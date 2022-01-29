Messenger’ın Yeni Özelliği Duyuruldu!

Milyonlarca kullanıcısı ile popüler iletişim uygulamalarından biri olan Facebook Messenger, 6 yıldır beklenen yeni özelliğini duyurdu. Messenger dışında birçok platform tarafından kullanılan ‘uçtan uca şifreleme’ özelliği, bu platformu kullanan kişiler için oldukça can sıkıcı bir durumdu. Öyle ki, aynı çatı altında bulunan WhatsApp’ta bu özelliğin çok uzun zamandır bulunması ancak Facebook’un Messenger uygulamasında olmaması, aktif kullanıcıları tedirgin ediyordu. Sonunda ‘uçtan uca şifreme’ özelliği için harekete geçen Messenger, platformu kullanan kişilere müjdeli haberi verdi. Konuşmaların sadece gönderici ve alıcı arasında gizli kalmasını sağlayan söz konusu özellik için Messenger adım attı.

Messenger İçin Uçtan Uca Şifreleme Özelliği Yolda!

Messenger’a uçtan uca şifreleme özelliğinim gelmesi için kullanıcılar 6 yıldır bekliyor. Çünkü platforma uçtan uca şifrelemenin eklenmesi ilk olarak 2016 yılında gündeme gelmişti. Hatta şirket, düzenlediği etkinlikte bu özelliğin geleceği mesajını vermişti. Ancak aradan geçen 6 yılın sonunda bir gelişme yaşanıyor ve Messenger’a yıllardır beklenen özellik geliyor.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde herkesin kullanabileceği bu özellik, şimdilik test aşamasında. Küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından deneniyor olan Messenger uçtan uca şifreleme özelliği, oldukça yakın bir zamanda uygulamaya koyulacak.

Uçtan Uca Şifreleme Nasıl Çalışıyor?

Messenger’de karşı tarafa gönderdiğiniz mesajların yanı sıra, çıkartmaların, giflerin ve fotoğrafların şifrelenmesini sağlayan bu özellik, konuşmaların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından görünmesine olanak tanıyor. Teknik olarak uçtan uca şifreleme ile mesajlarınız yazdığınız gibi değil, bir şifre gibi karmaşık şekilde gönderiliyor. Ardından alıcı tarafın uygulamasında bu kod, bir algoritmaya göre çözülüp gösteriliyor.

Bu süreç zarfında hiçbir şey fark etmiyor olsanız da aslında gizliliğinize olan katkı büyük. Messenger’da uçtan uca şifreleme aktif hale geldiğinde internet sağlayıcınız dahil kimse tarafından mesajlarınız görüntülenemiyor olacak. Yani artık Messenger üzerinden mesajlarınızı daha özgür bir şekilde yazabilir ve kötü niyetli ağlardan korunarak karşı tarafta iletişime geçebilirsiniz.