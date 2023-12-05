Meta, 600 Milyon Dolarlık Gizlilik Davasıyla Karşı Karşıya!

İspanya'da AMI tarafından temsil edilen medya sahipleri, Meta'nın reklam amaçlı kullanıcı verilerini işlemek için geçerli bir yasal dayanak oluşturmamasının AB veri koruma kurallarını ihlal ettiğini ve bunun da rekabet düzenlemelerinin ihlali anlamına geldiğini iddia ettiğinden, Meta önemli yasal problemler ve 600 milyon doları aşan bir tazminat talebiyle karşı karşıya.

Aralarında El País, ABC ve La Vanguardia'nın yayıncılarının da bulunduğu bir gazete sahipleri birliği tarafından açılan davada, Meta'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) sürekli olarak uymamasının zararların tazmin edilmesini gerektirdiği iddia ediliyor.

Davacılar, Meta'nın kullanıcıların kişisel verilerini sistematik ve kitlesel bir şekilde izinsiz kullanarak bölgesel gelirinin %100'ünü hukuka aykırı bir şekilde elde ettiğini ve reklam pazarında gayrimeşru bir rekabet avantajı sağladığını savunuyor.

Meta Benzer Suçlardan Daha Önce de Ceza Almıştı

Meta daha önce de Ocak ayında AB veri koruma yetkililerinden, geçerli bir izin olmaksızın kullanıcıları takip ettiği ve profilini çıkardığı gerekçesiyle 390 milyon euro para cezası almıştı.

Şu anda Meta tarafından İrlanda mahkemelerinde temyiz aşamasında olan GDPR kararı, şirketin yasayı ihlal ettiğini ortaya koyarak daha fazla gizlilik davasının da önünü açtı.

Yasal itiraz özellikle Meta'nın GDPR'nin yürürlüğe girdiği Mayıs 2018'den bir sonraki yılın Temmuz ayı sonuna kadar olan reklam işleme sürecini ele alıyor.

Bu davanın nasıl sonuçlanacağı ve Meta'ya ne gibi etkileri olacağını hep birlikte göreceğiz.