Meta, Yapay Zeka Çeviri Modeli SeamlessM4T'nin Yeni Sürümünü Tanıttı!

Meta, yapay zekâ çeviri modeli SeamlessM4T'yi geliştirerek konuşma çevirilerini iyileştirmek için revize edilmiş bir "v2" mimarisi tanıttı.

Yeni özellikler arasında daha gerçekçi bir konuşma deneyimi için çevrilen konuşmaya perde, ses seviyesi, duygusal ton, konuşma hızı ve duraklamaları dâhil eden "SeamlessExpressive" yer alıyor.

Yeni 'SeamlessStreaming' Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çince olarak belirtilirken, yeni özellikler arasında yer alan bir diğer özellik "SeamlessStreaming", konuşmacı konuşmaya devam ederken gerçek zamanlı çeviri yapılmasını sağlayarak bekleme süresini azaltıyor.

Meta, diller arasında değişen cümle yapılarının zorluğunu kabul ediyor ve kısmi ses girdisine dayalı olarak çeviriye ne zaman başlanacağını belirlemek adına da bir algoritma geliştiriyor.

"Kesintisiz İletişim" paketindeki bu gelişme, Google ve Samsung'un rakip araçlarını gölgede bırakıyor ve gelecekte Meta'nın akıllı gözlüklerinde de yer alma potansiyeline sahip. Herkese açık kullanım için ise şimdilik çıkış tarihi belirsiz.

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