Meta İtiraf Etti: Verilerinizi Kullanarak AI Eğiteceğiz (İtiraz Etmek Mümkün!)

Meta, Avrupa Birliği mensubu ülkelerin vatandaşlarına ait verileri kendi yapay zeka modellerini eğitmek üzere kullanacağını açıkladı. İsteyen elbette ki bu duruma "hayır" diyebiliyor ama uzmanların uyarısına göre halka açık paylaşımlarınızı sildiyseniz bile, AI modelleri bu verileri halen "hatırlıyor" olabilir.

Google ve OpenAI zaten buna benzer işlemler yaparak sistemlerini eğitime sokuyor. Örneğin OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'ı sizlere ait verilerle işleniyor. Ancak Meta'nın durumu biraz daha hassas. Çünkü AB'nin katı veri gizliliği yasaları nedeniyle geçen yıl bu planlarını durdurmuştu.

Verilerinizin Kullanılmaması İçin İtiraz Edebilirsiniz

Meta, "Avrupalıların lehçelerini, esprilerini ve kültürel farklılıklarını anlayan bir AI için bu veriler gerekli" diyor. Ancak bu hamle, GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) kapsamında tartışma yaratıyor. Eğer verilerinizin kullanılmamasını talep ediyorsanız yapmanız gereken birkaç adım var:

E-posta veya uygulama içinde gelen bildirime tıklayın.

İtiraz formunu doldurun.

Eğer itiraz sürecini daha önce gerçekleştirdiyseniz, önceki itirazlar işleme alınacak.

Meta; halka açık gönderileriniz, yorumlarınız ve Meta AI ile etkileşimlerinizi açık açık kullanacağını söylüyor. Tabii bu demek değil ki özel mesajlarınız tehlikede. Yaşı 18'i geçmemiş kullanıcılara ait veriler de güvende olacak, zira Meta bunları işleme almayacağının garantisini verdi.