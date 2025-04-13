Meta Dağılıyor mu? ABD Davasında WhatsApp ve Instagram Masada!

Son dönemde pek çok farklı bölgede bir dizi rekabet ve veri ihlali suçlamasıyla gündeme gelen Meta, son olarak ABD'de de dava edildi. Ünlü sosyal medya şirketi, davada sevilen platformlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Aktarılanlara göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Mark Zuckerberg yönetimindeki firmaya açtığı rekabet davasında Instagram ve WhatsApp'ın Meta bünyesinden ayrılmasını talep ediyor.

Meta Tarihi Dava Sonucu Instagram ve WhatsApp'ı Kaybedebilir

ABD’de teknoloji dünyasını derinden etkileyebileceği düşünülen davanın detaylarına göre, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Meta'nın daha önce gerçekleştirdiği Instagram ve WhatsApp satın alımlarının rekabeti ciddi şekilde zayıflattığını öne sürerek, bu iki platformun şirketten ayrılmasını talep ediyor.

FTC’ye göre Meta’nın 2012’de Instagram’ı, 2014’te ise WhatsApp’ı satın alması, dijital reklamcılık alanındaki rekabeti önemli derecede azalttı, kullanıcıların veri güvenliğini tehlikeye attı ve hizmet kalitesini düşürdü. Kurum, bu birleşmelerin Meta'nın piyasa üzerindeki hakimiyetini yasa dışı biçimde pekiştirdiğini de savunuyor.

FTC'nin iddialarına yanıt veren Meta ise, söz konusu satın almaların dönemin yasal onay sürecinden geçtiğini ve günümüz dijital ekosisteminde rekabetin daha da arttığını belirterek kendini savunuyor. Ancak yerel medyaya göre FTC, bu birleşmelerin olumsuz etkilerinin yalnızca şirketin bölünmesiyle ortadan kaldırılabileceğini konusunda oldukça ısrarcı.

14 Nisan’da Washington'da başlayacak olan dava sürecinin yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, benzer bir yasal baskı daha önce Google’a da uygulanmış ve şirketin bölünmesi gündeme gelmişti.

Pek çok analiste göre bu dava, yalnızca Meta için değil, teknoloji sektöründeki diğer büyük birleşmeler ve olası tekel davaları için de emsal teşkil edebilecek nitelikte. Mahkemede çıkacak sonucun sektörün geleceği açısından büyük bir önem taşıdığı söyleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...