Meta, Avrupa Birliği Ülkelerinde Instagram ve Facebook’u Kapatmayı Düşünüyor

Geçtiğimiz yıl Facebook adını Meta olarak değiştirmesinin ardından farklı alanlara yönelen ve değişim geçiren şirket, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin genelinde Facebook ve Instagram uygulamalarını kapatma senaryosunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Avrupa Ülkelerinden Tamamen Çekilme Konusu Gündemde

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamaların Avrupa ülkelerinde kapatılabileceği fikri, Meta’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu raporda ortaya çıktı. Raporda, AB genelinde uygulamaların kapatılması fikrinin ise AB’de kabul edilen ve verilerin yalnızca Avrupa sunucularında depolanmasını ve işlenmesini öngören yeni yasayla ilgili olduğu ifade edildi.

Mevcutta Meta’nın verileri, ABD ve Avrupa’da bulunuyor. Çıkan yeni yasayla bu verilerin yalnızca Avrupa’da depolanması ve işlenmesi öngörülüyor. Bu yaklaşımın sosyal ağlar ve reklam pazarı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Meta, AB’nin yeni kurallarını Facebook ve Instagram için bir tehdit olarak görüyor.

Meta, yeni yasayı oldukça ciddi bir problem olarak görüyor ve uygulamaların Avrupa pazarından tamamen çekilmesini gündemlerine taşıyor.

Meta'nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, yasanın yalnızca internet ortamı değil, sosyal ağların mekanizmalarına güvenen tüm işletme sahipleri üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını söyledi.