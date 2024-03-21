Artık Mavi Tik Almak Daha Ucuz Olacak: Abonelik Fiyatlarına %50 İndirim Yapılacak!

2023 yılında Meta, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve İsviçre'de Facebook ve Instagram için bir abonelik hizmetini devreye soktuğunu açıklamıştı.

Bu hizmet, kullanıcılara AB düzenlemelerine uyum sağlamak için reklamsız bir deneyim sunmayı amaçlıyor ve kullanıcı verilerinin reklam amaçları için kullanılmasını engelliyor.

Bu karar, sonbaharda yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ve AB gizlilik yasalarına uyum sağlamak amacıyla verilmişti. Ancak, Meta kullanıcıları reklamsız hizmet için ödeme yapmakta zorlandığına dair şikayetlerde de bulunuyordu.

Yeni gelen habere göre de Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta, Avrupa'da sosyal medya uygulamalarının reklamsız sürümleri için abonelik ücretini neredeyse %50 oranında düşürmeyi teklif ediyor.

Meta, Büyük Oranda İndirim Yapılmasını İstiyor

Şirket, kullanıcıların şikayetlerini ve taleplerini dikkate alarak halihazırda aylık olarak 9,99 euro ödeme yapılması yerine %50 indirim uygulanarak 5,99 euroya aboneliklerini sürdürmelerini istiyor.

Şirketin avukatı Tim Lamb'ın Avrupa Komisyonu'ndaki duruşmada konuyla ilgili şunları söyledi:

''Daha stabil bir noktaya gelebilmemiz için bu süreci hızlandırmak istedik. Bu nedenle, fiyatı tek bir hesap için 9,99 eurodan 5,99 euroya ve her ek hesap için 4 euroya düşürmeyi teklif ettik. Bu, makul bir kişinin bu kalitedeki hizmetler için ödeyebileceği en düşük fiyat. Ben bunun ciddi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu konuda bir belirsizlik söz konusu, fakat hızlıca düzeltilmesi gerekiyor.''

Bunun üzerine Avusturyalı gizlilik aktivisti Max Schrems ise sorunun ücretlerden kaynaklanmadığı söyleyerek şunları söyledi:

'''Araştırmalar sonucu ortaya çıkan, 1,99 euro veya daha az bir ücret bile, reklamları gerçekten isteyen %3-10'luk bir azınlık için 'evet' deme oranını %99,9'a kadar artırıyor. GDPR, rızanın 'özgürce' verilmesini gerektiriyor. Tüm bu durum miktarın ne kadar olduğuyla ilgili değil. Bu, 'öde ya da kabul et" yaklaşımının bütünüyle ilgili. Bu yaklaşımının amacı, kullanıcıların gerçekten özgür ve samimi bir seçimleri olmasa bile 'tamam' düğmesine tıklamasını sağlamaktır. Sadece miktarın değiştirilmesinin bu yaklaşımı yasal hale getirdiğini düşünmüyoruz."