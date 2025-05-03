Meta AI'a Ağır İtham: Piyasayı Yok Ediyorsunuz ama Hesap Vermiyorsunuz

Meta'nın yapay zeka eğitiminde kitapları izinsiz kullandığı iddiasıyla açılan davada ilk önemli duruşmalardan biri gerçekleşti. Dava dosyasını inceleyen ve tarafları dinleyen Yargıç Vince Chhabria, Meta'nın adil kullanım savunmasını yerden yere vurdu.

Diğer tarafta ise Meta, sektördeki diğer şirketlerin de kitapları eğitim amacıyla kullandığı ve kendilerinin yanlış bir şey yapmadıklarını savundu. Ancak Chhabria aynı görüşte değildi. Çok sert bir çıkışla, "Llama sonsuz sayıda rekabetçi içerik üretebilme potansiyeline sahip. Yazar piyasasını yok ediyorsunuz." dedi ve şöyle ekledi:

Yazarın eserini kullanarak, ona benzer ama rakip olabilecek binlerce içerik çıkarabiliyorsunuz ve bu kişiye hiçbir telif ödemiyorsunuz. Bu nasıl adil kullanım olabilir, anlamıyorum.

Meta Torrent Kullanarak Kitap İndirdi

Davanın bir başka kritik yönü ise Meta'nın kitapları edinme yöntemi oldu. Şirketin kitapları torrent sitelerinden çekerek kullandığı iddiaları en başından beri tartışma yaratıyordu. Ancak Chhabria, bu konunun detaylarına çok girmedi. Torrentlemenin biraz garip olduğunu kabul etse de, asıl önemli meselenin piyasaya etkiler olduğunun altını çizdi.

Meta ise kitapları yüklemediğini, sadece indirdiğini iddia etti. Bu noktada yazarların ellerinde Meta'nın kitapları yüklediğine dair somut bir kanıt olmadığı belirtildi.

Şirketin eski avukatı Mark Lumley de bu konuda şöyle diyor:

Evet kulağa kötü geliyor ama hukuken bu çok da önemli değil. Zaten adil kullanım dediğimiz şey genellikle eser sahibinin hoşuna gitmeyen kullanımları kapsıyor.

Hakim Maytap Geçti: Şaka Yapıyorum

Duruşmanın sonunda Chhabria, kararı hemen vermeyeceğini söyledi ama bunu da esprili bir şekilde yaptı: "Kararı bugün açıklayacağım… Şaka şaka! Bayağı uzun sürecek."

Dava şakayla kapandı ama sonucu çok ciddi olacak. Eğer Chhabria Meta'nın savunmasını kabul etmezse diğer teknoloji devlerinin de benzer uygulamaları sorgulanabilir hale gelecek.