Meta'nın Yeni Gözlükleri Casus Filmlerindeki Teknolojileri Gerçeğe Dönüştürecek

Hiç casus filmlerindeki teknolojileri görüp "keşke gerçek olsa" dediğiniz oldu mu? Eğer cevabınız evet ise oldukça şanslısınız çünkü Meta, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek iki yeni akıllı gözlük üzerinde çalışıyor. Yapay zeka özellikleriyle ön plana çıkması beklenen yeni gözlükler, "süper algılama" isimli özel bir mod sayesinde kullanıcıların günlük aktivitelerini takip edebilecek ve hatta tanıdık yüzleri isimleriyle tanıyabilecek. İşte detaylar!

Meta, Yeni Gözlükleriyle Yapay Zeka Deneyimini Bambaşka Bir Seviyeye Çıkaracak

Bir süre önce Ray-Ban ortaklığında bir akıllı gözlük çıkaran ve hatrı sayılır bir başarı elde eden Meta, şimdi ise "Aperol" ve "Bellini" kod adlı iki yeni model üzerinde çalışıyor. Selefine göre çok daha gelişmiş özellikler sunması beklenen bu gözlükler, yapay zeka teknolojisinin tüm nimetlerinden faydalanacak.

Özellikle de "süper algılama" modu adeta casus filmlerinden çıkış bir ürün kullanıyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak. Bu mod aktifleştirildiğinde gözlüğünüz sizin gördüğünüz her şeyi görecek ve gördükleri şeyleri algılayacak. Üstelik buna insan yüzleri de dahil.

Örneğin evden çıkarken anahtarı almayı mı unuttunuz, eğer süper algılama modu aktifse Meta AI size kapıdan çıkmadan bunu hatırlatacak. Ya da markette alışveriş yaparken elinize aldığınız ürünü tanıyacak ve besin değerlerini size ihtiyaç duymanız halinde aktaracak. Üstelik bu özellik sadece nesneler için de geçerli olmayacak.

İddiaya göre Meta'nın yeni gözlükleri yüzleri de tanıyacak. Eğer tanıdığınız ama kim olduğunu hatırlamadığınız birine denk gelirseniz, Meta AI size o kişi hakkında bilgi verecek. Her ne kadar bu özelliğin nasıl çalışacağı henüz belli olmasa da şimdiden kulağa etkileyici geldiğini söyleyebiliriz.

Belirtmekte fayda var ki bu özellik sürekli olarak açık olmayacak. Hatta kullanıcıların özel bir komut vererek aktifleştirmesi gerekecek. Böylelikle güvenlik ve gizlilik endişeleri de ortadan kalkacak. İddialar sistemin hazır olduğu ve hatta Meta'nın halihazırda piyasada olan gözlükleriyle bazı denemeler yaptığı yönünde.

Ancak görünüşe göre bu kullanım senaryosu mevcut gözlüklerin kullanım ömrünü yarım saatin altına indiriyor ve şirket yeni modellerin geliştirme aşamasında bu sorunu aşmaya çalışıyor. Her ne kadar bu zor bir görev olsa da Meta'nın elindeki kaynakları ve tecrübesini düşünecek olursak, bunun an meselesi olduğunu söyleyebilriz.

Ayrıca sosyal medyada içerik üreten bir kullanıcının da daha önce Ray-Ban Meta akıllı gözlük ile bu teknolojinin ilkel bir versiyonunu geliştirdiğini hatırlatmakta fayda var. Yani her ne kadar teknoloji filmlerden çıkmış olsa da gerçek olmaktan hiç de uzak değil.