Meta, Bu Defa Ali Erbaş'ın Instagram Paylaşımını Sildi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) beş gün önce Instagram’a erişimi engellemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “toplumsal hassasiyetler sebebiyle” gereken müdahaleyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Instagram’ın kapatılma gerekçesi olarak katalog suçlar çerçevesine uyulmadığını söylemişti.

Bugün ise Meta, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İran’da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile ilgili Instagram’da beş gün önce yayınladığı “taziye” mesajını sildi. Peki bu adımın üzerine yeni tartışmalar ortaya çıkacak mı? İşte ayrıntılar...

Meta, Ali Erbaş’ın Instagram Paylaşımını Sildi

Geçtiğimiz Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir olaya daha imza attı.

Meta, İnstagramda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın İsmail Haniye'yle ilgili 31 Temmuz 2024’te yayınlanan taziye mesajını günler sonra sildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan durumu yeni bir skandal olarak niteleyerek X hesabından şu ifadelere yer verdi: