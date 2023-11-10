Meta x Amazon Ortaklığı Duyuruldu: Sosyal Medyalara Alışveriş Seçenekleri Geliyor!

Önemli bir ortaklığa imza atan Meta ve Amazon, önde gelen iki sosyal medya platformu olan Facebook ve Instagram'da yenilikçi bir uygulama içi alışveriş özelliğini birlikte tanıttı.

Meta'nın daha önce bu platformlarda canlı alışveriş özelliklerini deneyip başarılı olamamasına rağmen bu sosyal uygulamaları gelişen pazar yerlerine dönüştürme vizyonunda kararlı.

Amazon ile yapılan bu ortak çalışma, kullanıcıların Facebook ve Instagram hesaplarını Amazon profillerine sorunsuz bir şekilde bağlamalarına olanak tanıyan kolaylaştırılmış bir süreç sunuyor.

Sosyal Medyalardan Alışveriş Hiç Olmadığı Kadar Kolay Olacak

Sonucunda bu entegrasyon, Meta'nın sosyal uygulamalarında müşterilerin doğrudan Facebook ve Instagram'da görüntülenen reklamlardan belirli Amazon ürünlerini inceleyip satın alabilecekleri bir alışveriş deneyimine ulaşmalarını sağlıyor.

Kullanıcılar artık sosyal medya platformlarının alışılagelmiş arayüzünden hiç ayrılmadan, mevcut Amazon ödeme ve gönderim bilgilerinden yararlanarak sorunsuz bir alışveriş yolculuğuna başlayabilecekler.

Bu ortaklık yalnızca satın alma sürecini kolaylaştırmayı değil, aynı zamanda reklamı yapılan Amazon ürünleri için gerçek zamanlı fiyatlandırma, Prime uygunluğu, teslimat tahminleri ve ayrıntılı ürün bilgileri sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi de amaçlıyor.

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