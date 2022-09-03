Meta Beyin Dalgalarını Okuyabilen Yapay Zeka Üzerinde Çalışıyor

Geçtiğimiz yıl ismini değiştirdiğinden beri metaverse gibi yeni teknolojilere yatırım yaparak sosyal medya şirketi olmaktan çıkmak isteyen Meta, teknoloji sektöründe dikkat çekecek çalışmalar yapıyor. Yeni Oculus sanal gerçeklik gözlüğünün yayınlanmasının ardından şirketin gelecek vizyonuna dair birçok detay ortaya çıkmıştı. Dün gelen bilglilere göre Meta uzmanları, beyin dalgalarını okuyabilen bir yapay zeka geliştiriyor.

Günümüzde başta Elon Musk'ın firması Neuralink'in başını çektiği çoğu noröloji üzerine uzmanlaşmış AR-GE firması, beyin dalgalarını okuyarak işleme kapasitesine sahip. Şu an bir drone, robot kol veya kapı gibi nesneler yalnızca düşüncelerle kontrol edilebiliyor. Öte yandan beyin hala insanlık için bir muamma. Beyin dalgalarını okumakta yeni bir yöntem arayan Meta araştırmacıları, çözümü yapay zekada buldu.

Meta'nın Cihazı Beyin Dalgalarını Okumak İçin Ameliyata İhtiyaç Duymayacak

Neuralink'in de dahil olduğu çoğu beyin okuma cihazı, beyne ufak bir ameliyatla gerçekleştirilen implant sayesinde kullanılabiliyor. Meta'nın yeni geliştirdikleri projede asıl amacı beyne ameliyat gerçekleştirilerek takılan implant veya elektrotları tamamen yok ederek yalnızca beyin dalgalarını dışarıdan okumak ve onları işlemek. Şirket, yeni geliştirecekleri ürünü başlıca büyük kazalar sonucu kalıcı beyin hasarına uğramış hastaların tedavisinde ve günlük yaşamlarını iyileştirmede kullanmak istiyor.

Araştırmacılar, 169 sağlıklı deneği kapalı bir odaya aldıktan sonra onlardan yüksek sesle bazı hikayeleri ve cümleleri okumasını istedi. Bu sırada çeşitli aygıtlarla deneklerin beyin aktiviteleri kaydedildi. Elde edilen verilerle oluşturulan yapay sinir ağı beslenerek beyin dalgalarını analiz edebilen bir yapay zeka oluşturulmaya çalışıldı. Meta'nın yapay zeka uzmanları, uzun süreli veri analizi sonrasında beyin dalgalarını okumada karşılaşılan en büyük sorun olan "gürültü" sinyallerini engellemeyi amaçlıyor. Time'a röportaj veren Facebook Yapay Zeka Araştırma Laboratuarı Uzmanı Jean Remi King, Meta'nın geliştirilen uygulamanın bir ürün olarak tasarlanmadığını, özellikle ağır beyin travması yaşayan hastaların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti.