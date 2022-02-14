Musk’ın ‘Beyne Çip Takma’ Projesinden Kötü Haber: 23 Maymundan 15’i Öldü

Dev teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda ‘Neuralink’ projesini tanıtmış ve birçok olumsuz eleştiri almıştı. Eleştirilerin hedefinde yer alan Elon Musk’ın bu yeni teknolojisi, insan beynine yerleştirilen bir çiple insanları bilgisayarlara bağlamasını kapsıyordu. Bir süredir çalışmaları devam eden projeyle ilgili olarak ise geçtiğimiz sene bir gelişme yaşanmış ve bir maymunun Neuralink ile oyun oynatıldığını gösteren bir video paylaşılmıştı.

Musk’ın bu yeni projesi her ne kadar ilgi çekici olsa da birçok kişi tarafından tehlikeli ve korkutucu olarak adlandırılıyor. Öte yandan Elon Musk’ın beyin çipi şirketi geçtiğimiz günlerde suçlamalarla gündeme gelmişti. Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisiyle 23 maymun üzerinde ölümcül çalışmalar yapıldığı belirtilmişti. Şimdi de New York Post ve Business Insıder’ın ortaya çıkardığı 700 sayfalık belgede, bahsi geçen 23 maymunun 15’inin öldüğü bilgisine ulaşıldı.

‘Maymunlar Acı Çekerek Öldü’

Bir grup hayvan hakları savunucusu ve Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi (PCRM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jeremy Beckham, beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekere öldüğünü söyledi. Beckham öte yandan, Neuralink’in hayvanları bile bile sakat bıraktığını ifade etti.

Bunun yanında Neuralink, ortaya atılan iddialarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.