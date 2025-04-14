Meta CEO'su Mark Zuckerberg Instagram'ı Satmak Zorunda Kalabilir

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji devi Meta'nın 2012 yılında Instagram'ı ve 2014'te WhatsApp'ı satın alarak rekabeti ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Dava kazanılırsa CEO Mark Zuckerberg; Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalacak. Meta şu an hem Facebook hem de Instagram'ın sahibi; o dönem bütün rakipleri satın alarak rekabeti ortadan kaldırmakla suçlandı.

FTC her ne kadar başta bu satın almalara onay verdiyse de durumu yakın olarak takip etmişti. Şimdi ise işler tersine döndü ve bu birleşmelerin rekabeti baltaladığı görüşü mahkemeye taşındı.

Meta Savunması: Biz Olmasak Instagram Başarılı Olmazdı

Öte yandan Meta cephesi bu davaya oldukça sert karşı çıkıyor. Şirketin avukatları, işin özünde kullanıcıların faydasına bakılması gerektiğini savunuyor. "Instagram, Facebook sayesinde bugünkü haline geldi" diyerek bu birleşmenin olumlu olduğunu savunuyorlar. Yine de Zuckerberg ve eski COO Sheryl Sandberg davada ifade vermekten kaçamayacak.

Davanın bu kadar karmaşık olmasının bir diğer sebebiyse ABD'deki siyaset. Dava önce Trump döneminde açıldı, sonra dava onun ikinci başkanlık dönemine denk geldi. O yüzden siyasi baskı görüyor.

Trump ile Zuckerberg'in yıllar içindeki ilişkisi ise oldukça inişli çıkışlıydı. Özellikle 6 Ocak Kongre baskınından sonra Trump, Meta platformlarından yasaklanmıştı. Ancak zamanla buzlar eridi ve Meta, Trump'ın yemin törenine 1 milyon dolar bağışladı.

FTC'nin İddiasını Kanıtlamak Zor

Georgia Üniversitesi'nden antitröst hukukçusu Laura Phillips-Sawyer, Google'a karşı açılan ve kazanılan arama motoru davasının aksine Meta'nın sosyal ağ pazarında daha fazla rekabetle karşı karşıya olduğunu savundu.

TikTok, YouTube, X (eski Twitter), iMessage gibi platformların varlığı Meta'nın tekel olduğu iddiasını zayıflatıyor. Meta ise şöyle diyor: