Anlaşılmadı Sanıyor: Meta, Llama 4'ün Gücüne Fondöten Sürmüş!

Meta yakın zamanda yaptığı duyuruda yeni Llama 4 adı altındaki Maverick ve Scout adlı yapay zeka modellerinin performansıyla göğüs kabartmıştı. Ancak söylentiler bir anda büyüdü: Meta, test sonuçlarını yapay olarak yükseltmiş.

Meta'nın üretici yapay zeka başkan yardımcısı Ahmad Al-Dahle, hafta başında X'te yaptığı paylaşımda şirketi şöyle savundu:

Llama 4 modellerinin test setleriyle eğitildiği iddiaları tamamen asılsızdır. Modellerin performanslarını kasıtlı olarak abartacak herhangi bir manipülasyon yapmadık.

Llama 4 Halka Açık Versiyonda Farklılık Var

Meta'nın modellerini LM Arena benchmark'ında test ederken deneysel ve henüz yayımlanmamış bir versiyon kullandığı da gözlerden kaçmamıştı.

Olaya geniş çaplı bakan araştırmacılar, LM Arena'daki model ile halka açık indirilebilir versiyon arasında bariz farklar olduğunu iddia ediyor. Bu da gerçek performans mı, gösterim performansı mı diye soruları haliyle gündeme getirdi. Peki bu söylentiler nasıl gündeme düştü?

Söz konusu söylenti, hafta sonu bir Çin sosyal medya platformunda paylaşılan ve Meta'dan bu sebeple istifa ettiğini iddia eden isimsiz bir kullanıcı tarafından ortaya atıldı ve paylaşım hızla X ve Reddit gibi platformlara sıçradı. Özellikle Llama 4 Maverick'in LM Arena benchmark testlerinde sergilediği yüksek başarı ile indirilebilir sürümünün farklı davranışlar göstermesi, bu söylentileri daha da alevlendirdi.

Yapay Zeka Modelleri İçin Şirketlere Şeffaflık Çağrısı

Al-Dahle, bu farklara da değinerek, modellerin farklı bulut sağlayıcılarında karışık kalite sonuçları verdiğini kabul etti. Ancak bunun nedeni olarak, modellerin henüz yeni yayımlanmış olmasını ve tüm sistemlerin oturması için biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Meta'nın şu anda hataları düzeltmeye ve iş ortaklarını tam olarak devreye almaya odaklandığını da ekledi.

Öte yandan kullanıcılar, yapay zeka dünyasında boy gösteren şirketlerden şeffaf olmalarını talep ediyor. Zira yapay zeka her geçen gün gelişiyor ve şirketlerin arka planda gerçekleştirdikleri eğitimlerin etik olup olmadığı her daim tartışma konusu oluyor. Şimdi gözler Meta'nın ilerleyen günlerde yayınlamayı planladığı teknik belgeler ve performans sonuçlarında olacak.