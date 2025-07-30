Meta CEO’su Zuckerberg'den Süper Zeka Açıklaması!

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin bilanço açıklamasından birkaç saat önce yapay zekanın geleceğine dair vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Zuckerberg’e göre yapay zekanın geleceği, herkesin kullanabileceği son derece akıllı ve kişisel bir asistanda (akıllı gözlük formunda) yatıyor.

Zuckerberg bu vizyonun temelini şöyle özetledi: “Hedeflerinize ulaşmanıza, dünyada görmek istediğiniz şeyleri yaratmanıza, her türlü macerayı deneyimlemenize, sevdiklerinize daha iyi bir dost olmanıza ve hayalini kurduğunuz kişiye dönüşmenize yardımcı olacak bir yapay zeka.”

Meta CEO'sunun bu açıklaması “kişisel süper zekanın” herkese ulaştırılmasının (her ne kadar zaman alsa da) önemini vurgulayan bir mektupla yapıldı. “Süper zeka”, yapay genel zeka (AGI) için kullanılan bir başka terim olup, çok çeşitli görevlerde insan zekasına denk ya da onu aşan yeteneklere sahip yapay zekayı ifade ediyor. Bu hedef, OpenAI, Anthropic ve Google gibi önde gelen birçok yapay zeka şirketinin de peşinden gittiği bir vizyon.

Süper zekaya ulaşmak artık ufukta görünüyor

Zuckerberg, yapay zekadaki ilerlemenin yavaş ama istikrarlı olduğunu vurgulayarak, “Süper zeka geliştirmek artık görünürde” ifadesini kullandı. Bu açıklama, Meta’nın yapay zekaya yönelik agresif ve pahalı stratejilerinin ardından geldi. Şirket, AI eğitim verilerinde sektörün önde gelen firması Scale AI’nin %49 hissesini 14,3 milyar dolara satın alarak tarihinin en büyük dış yatırımını gerçekleştirdi.

Bu yatırımın ardından Zuckerberg, Scale AI CEO’su Alexandr Wang liderliğinde yeni bir “süper zeka laboratuvarı” kurdu. Meta, bu laboratuvar için OpenAI, Google DeepMind, Anthropic ve Apple gibi rakiplerinden üst düzey yapay zeka yeteneklerini transfer etti. Bazı çalışanlara 100 milyon dolara varan maaş teklifleri yapıldığı, çoğu uzmanın ise 1–1,4 milyon dolar arasında değişen yıllık paketlerle ikna edildiği bildirildi.

Ancak para her kapıyı açmıyor. Zuckerberg, bu mektubuyla, yüksek maaşların ötesinde, şirketin misyonuna inanan yetenekleri cezbetmeye çalışıyor olabilir. Birçok deneyimli araştırmacı, yalnızca etik değerlerle örtüşen ya da insanlığa faydalı olacağına inandıkları vizyonlar doğrultusunda çalışmayı tercih ediyor.

Rakiplere gönderme, akıllı gözlüklere vurgu

Zuckerberg, mektubunda rakip firmaların yapay zekaya yaklaşımına da üstü kapalı eleştiriler yöneltti. “Bazı şirketler süper zekayı merkezi bir yapı içinde tüm değerli işleri otomatikleştirmeye yönlendiriyor. Sonuçta insanlığın, bu sistemlerin çıktılarına dayalı bir yaşam süreceğini düşünüyorlar” dedi. Bu sözler, özellikle OpenAI CEO’su Sam Altman’ın evrensel temel gelir vizyonuna gönderme olarak değerlendirildi.

Meta CEO’su ayrıca, kişisel cihazların — özellikle akıllı gözlüklerin — bu yeni çağın birincil bilgi işlem araçları olacağına inandığını vurguladı. Zuckerberg’e göre, akıllı gözlükler sayesinde süper zeka doğrudan kişinin göz hizasında olacak.

Açık kaynak uyarısı ve Trump göndermesi

Zuckerberg, mektubunda yapay zekanın açık kaynaklı geliştirilmesinin potansiyel risklerine de dikkat çekti. Özellikle sistemlerin güvenlik önlemlerinin açık modellerde daha kolay aşılabileceğini belirtti. Bu konu, geçtiğimiz günlerde Başkan Trump’ın AI Eylem Planı kapsamında açık kaynaklı sistemlere verdiği destekle yeniden gündeme gelmişti.

Son olarak Zuckerberg şu ifadelerle uyardı: “Bu on yılın geri kalanı, teknolojinin hangi yöne evrileceği açısından belirleyici olacak. Süper zeka ya bireysel güçlenmenin bir aracı olacak ya da toplumun geniş kesimlerini ikame etmeye odaklanan bir güç.”