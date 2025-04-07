Minecraft Filminin Hasılatı Dudak Uçuklatıyor! Beklentileri Altüst Etti

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Minecraft oyunundan uyarlanan "A Minecraft Movie" isimli film 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girdi. Büyük bir ilgiyle karşı karşıya kalan film ilk hafta sonunda yüksek hasılata ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı.

Minecraft Filminin Hasılatı Ne Kadar Oldu?

Başrol oyuncu kadrosunda Jason Momoa dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı Minecraft filmi dünya genelinde ilk hafta sonunda 301 milyon dolar kazanç elde etmeyi başardı. Filmin 150 milyon dolar bütçe ile çekildiğini belirtelim.

Yönetmenliğini Jared Hess'in üstlendiği filmin IMDb puanı ise ilginç şekilde beklentilerin altında kaldı. 29 bin kişi tarafından verilen oy sonucunda A Minecraft Movie'nin IMDb puanı 6,1 oldu. Rotten Tomatoes'ta ise 116 inceleme sonucunda yüzde 47'lik puan elde etti.

Minecraft Filmi Türkçe Dublajlı Fragman

Minecraft Filmi Oyuncuları

Jennifer Coolidge

Kate McKinnon

Jason Momoa

Emma Myers

Jack Black

Jemaine Clement

Danielle Brooks

Sebastian Hansen

Filmde Jason Momoa "Garett Garrison" karakterini, Emma Myers "Natalie" karakterini, Jack Black "Steve" karakterini, Danielle Brooks "Dawn" karakterini, Sebastian Hansen ise "Henry" karakterini canlandıracak.