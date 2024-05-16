Meta'ya Yine Büyük Bir Soruşturma Açıldı: Çocukların Güvenliğini Riske mi Atıyor?

Büyük sosyal medya ve teknoloji şirketlerinin her zaman belirli sorunlardan kaynaklı soruşturmalara maruz kaldığını biliyoruz. Bu durumu en sık yaşayanlardan biri de Meta.

Instagram, Facebook, Threads ve WhatsApp gibi büyük platformları bünyesinde barındırması, soruşturmalarla daha sık meşgul olmasını daha olası kılıyor. Meta, şimdi de kendisine açılan yeni bir dava ile karşı karşıya kalıyor.

AB, yaptığı açıklamada Facebook ve Instagram'ın çocukların güvenliğine ilişkin belli kuralları ihlal etmesinin araştırılacağına ve bunun sonucunda da Meta'ya yüklü miktarda para cezası açılabileceğini söyledi.

Facebook ve Instagram Yine Büyük Bir Dava ile Karşı Karşıya

Geçtiğimiz sene yürürlüğe giren ve tüm teknoloji şirketlerinin uyması gereken bir karar çıkmıştı. Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile platformlardaki zararlı ve yasa dışı içeriklerle mücadele dönemini başlatmıştı.

Özellikle Facebook ve Instagram'ın bahsi geçen bu kurallara ve çocuklara yönelik olası risklere karşı yeterince dikkat etmemesi iddiası sebebiyle yeni bir soruşturma başlatıldı. AB yöneticisi de konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Komisyon, hem Facebook hem de Instagram sistemlerinin, algoritmaları da dahil olmak üzere, çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edebileceğinden ve aynı zamanda sözde 'tavşan deliği etkisi' yaratabileceğinden endişe duymaktadır. Ayrıca Komisyon, Meta tarafından uygulanan yaş güvencesi ve doğrulama yöntemleriyle de ilgileniyor."

Yapılan araştırmalar ve derin incelemeler sonucunda Meta çok büyük bir para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Genelde DSA ihlalleri sonucunda şirketlerin aldığı para cezası, yıllık cironun %6'sı kadar oluyor. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz.