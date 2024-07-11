Meta, Çocukları Sanal Dünyaya Adım Attıracak Ama Ebeveyn Kontrolünde!

Meta, 10-12 yaş arası çocukların ebeveynlerinin onayıyla sanal gerçeklikte (VR) diğer kullanıcılarla etkileşime girmesine izin verecek yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu.

Bu güncellemeyle birlikte çocuklar, ilk defa Meta Quest platformunda sohbet edebilecek ve diğer kullanıcılarla iletişim kurarak vakit geçirebilecek.

Artık 10-12 Yaş Arası Çocuklar VR'da Sohbet Edebilecek

Daha önce çocuklar Quest'te sohbet edemiyor veya diğer kullanıcılarla etkileşime giremiyordu. Bu güncellemeyle birlikte ebeveynler, çocuklarının sohbet edebileceği veya arayabileceği kişileri tek tek ekleyebilecek, ebeveyn onaylı VR deneyimlerine katılmaları için davet gönderebilecek veya kabul edebilecek.

Meta, bu yeni özelliğin VR deneyimlerini çocuklara açarak, genç kullanıcıların teknolojiye aşina olmalarını ve böylece yaşlandıkça bu teknolojiyi daha fazla kullanabilir olmalarını amaçlıyor.

Ancak sanal gerçeklik nispeten yeni bir teknoloji ve kullanımıyla ilgili riskler hala biraz bilinmiyor. Bu durum, ebeveynlerin, hak gruplarının ve araştırmacıların çocuk güvenliği endişelerini artırıyor.

Meta, bu endişeleri gidermek için bazı önlemler de aldı. Kullanıcılar yalnızca bir ebeveyn onları eklediğinde onaylı kişiler haline gelecek. Ebeveynler onaylı kişileri çocuklarının takip edilenler ve takipçiler listesine ekleyerek yönetebilecek. Çocuklar bir takipçinin onaylı bir kişi olmasını talep edebilecek ve ebeveynler istedikleri zaman onaylı bir kişiyi silebilecek.

Ayrıca Meta, çocukların VR'da güvenli bir şekilde etkileşime girmesini sağlamak için ebeveynlerin aktif rol oynamasını ve çocuklarının VR deneyimlerini denetlemesini önemle tavsiye ediyor.