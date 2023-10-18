Meta’dan Yanıt Geldi: Filistin Mesajları Engelleniyor mu?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Facebook ve Instagram'ın Filistin destekli mesajları engellediğini iddia etti. New York Times'ın haberine göre, kullanıcılar, özellikle çoğu İsrail'in hava saldırılarında yerinden edilen, yaralanan veya öldürülen Filistinli sivillere yönelik destek mesajlarının platformlardan gizlendiğini dile getirdi.

Bazı insanlar, Facebook'un, hafta sonu San Francisco Körfez Bölgesi'nde planlanan oturma eylemleri de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerde barışçıl protesto çağrısı yapan hesapları bastırdığını da bildirdi.

Yapay zekâ mühendisi Aya Omar, düzenli olarak okuduğu Filistin medyası hesaplarını Meta ve Instagram'ın engellediği için göremediğini söyledi.

Meta İddiaları Yalanlıyor!

Bir düşünce kuruluşu olan Hampton Enstitüsü, X'teki bir gönderide, "Instagram ve Facebook, İsrail/Filistin'in gerçek tarihi hakkındaki gönderileri aktif olarak engelliyor, bazen bunu 'teknik zorluk' olarak gizliyor" dedi.

İki sosyal ağın sahibi olan Meta, bu gönderilerden bazılarının şirketin sistemlerinde kazara meydana gelen bir hata nedeniyle gizlendiğini söyledi. Meta sözcüsü Andy Stone, sosyal medya platformu X'teki bir gönderide olanları şu şekilde ifade etti:

"Reels ve Feed gönderilerini yeniden paylaşan tüm Hikayeleri etkileyen, kullanıcıların erişim problemine yol açan bir hata tespit ettik. Bu hata dünya genelindeki hesapları eşit şekilde etkiledi ve içeriğin konusuyla hiçbir ilgisi yoktu. Biz de bunu mümkün olan en kısa sürede düzelttik."

Bu gelişmeler, sosyal medya platformlarının içerik sansürüne yönelik tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.

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