Meta, Google ile Doğrudan Rekabet Edecek: Peki Hangi Alanda?

Günlük hayatımızda yapay zekanın etkisi artarken, son olarak Meta'nın bu alandaki yeni hamlesi dikkat çekiyor. Artık haberleri yönlendirmek yerine kendi yapay zekasıyla özetleyip sunacak.

Meta'nın bu yeni yaklaşımı, yapay zekanın gücünü haberlerin sunumunda kullanma trendini gösteriyor. Bu iddialı adım, haber alma alışkanlıklarını ve haber sitelerinin trafik akışını önemli ölçüde etkileyebilir.

Meta, Habercilik Sektörüne El Attı!

Meta, artık haber platformlarını yok etme potansiyeline sahip Google'a benzer bir strateji izleyerek, haber sitelerine bağlantılar yerine haberleri kendi platformunda özetleyerek sunmayı tercih ediyor.

Bu radikal karar, sosyal medya devinin haber yayıncılığı alanında güçlü bir konumda olduğunu ve bu gücünü nasıl kullanacağını gösteriyor.

Meta platformları önemli bir haber kaynağı haline gelmiş ve birçok yayın bunlardan faydalanıyor. Ancak Meta, artık bu haberlere doğrudan bağlantı sunmuyor, bu da sosyal medya devinin haber endüstrisindeki rolünün nasıl değiştiğini gösteriyor.

Washington Post, bu aracı test etti ve makalelerdeki cümleleri benzer şekilde yeniden ürettiğini ve bazen bunları kelimesi kelimesine kopyaladığını keşfetti.

Meta, web sitelerini gösteriyor, ancak sonuçların altında "Kaynakları görüntüle" adı verilen bir bölümde bulunuyor, yani en azından haber yayınları için bu adımı attı.

Bu durum, düzenli kullanıcılar için belki yararlı olabilir, ancak haber endüstrisinin trafik elde etme temellerini sarsacak önemli bir darbe. Ne yazık ki, haber sektörü, bu yeni iş modeline ve yapay zekaya uyum sağlama yolunda zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacak.

Ancak Meta ve Google'ın en azından yaptıklarının farkında olmaları ve yapay zeka botları aracılığıyla web sitelerinden içerik kopyalamamaları önemli bir konu olabilir.