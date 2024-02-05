Meta, Gözetim Kurulu İncelemesiyle Karşı Karşıya: Politikalar Değişebilir!

Meta tarafından platformlarındaki moderasyon kararlarını değerlendirmek üzere kurulan harici bir danışma grubu olan Gözetim Kurulu, Meta'nın manipüle edilmiş medyalara ilişkin kurallarının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi çağrısında bulundu ve mevcut yönergeleri "tutarsız" olarak nitelendirdi.

Bu karar, Başkan Joe Biden'ın yer aldığı manipüle edilmiş yedi saniyelik bir videoyu içeren bir olaya yanıt olarak geldi. Orijinalinde Biden'ı oy verme işlemi sırasında torunuyla birlikte gösteren video, "I Voted" (Oy Verdim) etiketini çıkarmak üzere düzenlenmiş, müstehcen sözler içeren bir şarkıya ayarlanmış ve Biden'ı uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlayan yalan bir başlıkla dolaşıma sokulmuştu.

Meta Sahte Videoları Platformlarında Tutmaya Devam Ediyor

Tartışmalara rağmen Meta'nın videoyu yayında bırakmayı tercih etmesi, Gözetim Kurulu'nun bu kararı almasına yol açtı. Meta'nın videoyu yayında tutma kararını destekleyen kurul, mevcut politikayı tutarsız ve mantıksız olmakla eleştirdi.

Eş başkan Michael McConnell liderliğindeki Gözetim Kurulu, politikanın manipüle edilmiş konuları ele alma konusundaki başarısızlığının altını çizdi ve içerik oluşturma yönteminden ziyade zararın önlenmesine yönelik kurallara duyulan ihtiyacı vurguladı. Gözetim Kurulu ayrıca özellikle yaklaşan küresel seçimler ışığında değişikliklerin uygulanmasının aciliyetinin de altını çizdi.

Meta şu anda Gözetim Kurulu'nun kılavuzunu gözden geçiriyor ve şirketin 60 gün içinde kamuya açık bir yanıt vermesi bekleniyor. Tüm çabalara rağmen eleştirmenler, Gözetim Kurulu'nun alacağı kararlar ne olursa olsun, yanlış bilgi ve manipüle edilmiş içeriklerin hızla yayılmasını ele alma konusunda yetersiz kalacağını savunuyor.

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