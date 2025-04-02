Meta'nın Yeni Akıllı Gözlüğü iPhone'ların Yerini Alacak

Akıllı telefon teknolojilerindeki gelişmeler günümüzde oldukça sıradanlaşırken, gelecek yapay zeka ve giyilebilir teknolojilerde. Bu doğrultuda bugüne kadar pek çok şirketten yenilikçi ürünler de gördük. Örneğin Apple, geçtiğimiz yıl Vision Pro isminde AR başlığı tanıttı. Meta ise ticari olarak daha başarılı bir ürün olan Ray-Ban AI Gözlükler ile karşımıza çıktı.

299 dolar değerindeki bu akıllı gözlük, sunduğu sınırlı özelliklere rağmen kullanıcılardan oldukça yoğun ilgi gördü. Buradan güç alan Meta ise akıllı gözlük pazarını kökten değiştirecek bir hamleye hazırlanıyor. Fiyatıyla cep yakacak "Hypernova" isimli akıllı gözlükler yolda.

Meta Hypernova Gözlükler Telefonların Yerini Alacak

Çeşitli sızıntılara göre Meta, "Hypernova" kod adlı bir akıllı gözlük projesi üzerinde çalışıyor. Söz konusu ürün, Ray-Ban ile ortak geliştirilenlere kıyasla çok daha gelişmiş olacak ve monoküler bir ekranda Android deneyimini kullanıcılara sunacak. Söz konusu ekran tek göze hitap edecek ve genel görüşü etkilemeyecek.

Bu ekranda haritalar gibi uyumlu uygulamalar ve bildirimler görüntülenecek. Kullanıcılar aşağı doğru baktığında bu ekranı görebilecek. Kontrolün sınırlı olması beklenirken, açık havada nasıl bir deneyim sunulacağı belirsiz. Hypernova gözlükler, özel bir Android sürümüyle çalışacak olsa da uygulama mağazası bulunmayacak.

Kamera konusunda da iddialı olan Meta Hypernova gözlükler, iPhone 16 ve Galaxy S25 gibi telefonlarla yarışacak bir donanım sunacak. Kontrol ise gözlüğün çerçevelerindeki dokunmatij yüzeyler ve Meta’nın "Ceres" adlı nöral bilekliği aracılığıyla yapılacak. Bileklik, çeşitli el hareketleritle komut verme imkanı sunacak ve gözlüğün kutusundan çıkacak.

Bu doğrultuda fiyatı ise cep yakacak. 1.300 - 1.400 dolar bandında satışa sunulması planlanan ürün, adeta bir premium akıllı telefonla yarışacak. Belirtmekte yarar var ki Meta'nın bu projesi aslında hiç yapılmamış bir şey değil. Örneğin geçmişte Google'ın da benzer projesi olmuştu. Ancak dönemin teknolojisi gibi nedenlerden başarılı bir ürün ortaya çıkmadı.