Meta Threads'de Video Deneyimi Artık Daha Güzel Olacak

Meta kanadından yapılan açıklamaya göre Threads uygulaması, daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi için gelişmiş video oynatıcı ve yanıt özelliği getiriyor. Bu güncellemeleri "kendi deneyiminizi şekillendirmenizi sağlayacak" şeklinde anlatıyorlar. Peki tam olarak neye yarıyor? İşte Threads'e gelen en dikkat çekici yenilikler...

Yanıt Kısıtlama ve Profilde Konu Etiketleri

Meta, X (eski adıyla Twitter) platformunun izinden gitti ve kullanıcıların gönderilerine kimlerin yanıt verebileceğini seçmesine olanak tanıyan bir özellik sunmaya karar verdi. Kullanıcılar artık şu seçeneklerden birini tercih edebilecek:

Herkes

Sadece takipçiler

Takip ettiğiniz kişiler

Yalnızca gönderide etiketlenen kişiler

Bu özellik geçen yıl test edilen Alıntı Kontrolleri ile birleşecek ve kullanıcıların içeriklerini kimlerin etkileşime açabileceğini daha iyi kontrol etmelerini sağlayacak. Ayrıca eğer isterlerse akışlarının sıralamasını değiştirebilecek ve hatta özel bir akışı varsayılan olarak ayarlayabilecekler.

Kullanıcılar artık profillerine en fazla 10 konu ekleyebilecek. Özellikle neye ilgi duyduğunu peşin peşin belirtmek isteyenler için birebir özellik; profili ziyaret eden kullanıcılar bu etiketlere tıkladıkları zaman o konuya ilişkin paylaşımlara direkt olarak ulaşabilecek.

Gelişmiş Medya Oynatıcı

Threads'in video oynatıcısı, başlangıçta sunduğu sınırlı kontroller nedeniyle kullanıcılar tarafından sık sık eleştiri oklarına maruz bırakıldı. 2023'te platform ilk çıktığında videoları durdurmak bile mümkün değildi. Şimdi Meta, video oynatıcıya sabitlenmiş bir ilerleme çubuğu ekledi. Tıpkı Instagram ve X deneyimi gibi videoları akıcı bir şekilde izleyebileceksiniz.

Son olarak Threads artık yazı yazarken popüler konular önerecek ve kullanıcılar bu konuları gönderilerine ekleyebilecek—ki bu da içerik üreticileri için epey yararlı bir sistem. Konu etiketleri sayesinde gönderilerini kolayca öne çıkarabilecekler. Peki sizce tüm bu özellikler Threads'i sosyal medya rekabetinde ileri taşımaya yetecek mi? Siz bu uygulama üzerinde hangi özellikler görmek isterdiniz? Yorumlarda konuyla ilgili fikirlerinizi belirtebilirsiniz.