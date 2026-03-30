Instagram Kullanıcılarına Müjde! Hikayelerinize Kim Kaç Kere Bakmış Görebileceksiniz

Meta, Instagram için ücretli abonelik modelini test etmeye başladı. Buna göre şirket, çok yakında Instagram Plus adı verilen yeni bir hizmet ile karşımıza çıkacak. Kullanıcıların her ay belirli bir ücret ödeyerek erişebileceği bu servis, genel deneyimi iyileştiren pek çok özelliği de beraberinde getirecek.

Instagram Plus Nedir?

Instagram Plus, Instagram’ın mevcut ücretsiz sürümüne ek olarak sunulması planlanan ücretli bir abonelik sistemi olacak. Bu paket, kullanıcılara standart deneyimin dışında kalan bazı özel araçlar ve ek kontrol seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Altını çizmekte fayda var ki Instagram ücretli olmayacak.

Sadece Meta, platformun ücretsiz yapısını korurken, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği bazı özellikleri aylık belirli bir ücret karşılığı sunacak. Şirket bu sayede gelirlerini artırırken kullanıcılar merakla beklediği bazı özelliklere kavuşacak. Peki Instagram Plus, kullanıcılarına ne gibi avantajlar sunacak?

Instagram Plus Avantajları Neler?

Sızdırılan bilgilere göre Instagram Plus, mevcut sosyal medya deneyimini kökten değiştirmek yerine onu küçük ama dikkat çekici eklemelerle geliştirecek. Örneğin Plus aboneleri, Hikayeler’ini birden fazla farklı kitleye göre paylaşabilecek. Bu kitlelerin neye göre belirleneceği ise şimdilik bilinmiyor.

Ancak tahminler bazı hazır ayarların olacağı yönünde. Bunun yanında Hikayeler'i tekrar izleyen kişileri görebilme, görüntüleyenler listesinde arama yapabilme ve paylaşım öncesinde Hikaye önizlemesi alma gibi özelliklerin de sunulması bekleniyor. Ki bunlardan özellikle Hikayeler'i tekrar tekrar izleyenleri görmek oldukça ilgi çekecektir.

Instagram Plus’ın dikkat çeken bir diğer yönü ise içerik paylaşımı üzerindeki kontrolü artırması. Kullanıcıların Hikayeler’i daha uzun süre yayında tutabilmesi, özel etkileşim seçeneklerine erişebilmesi ve bazı paylaşımlarını öne çıkarabilmesi gündemde. Bu da özellikle Hikayeler’i daha aktif kullanan kişiler için daha esnek bir deneyim anlamına geliyor.

Ayrıca reklamların olmaması gibi avantajlar da yine bu abonelikle beraber kullanıcılara sunuluyor. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu avantajların büyük kısmı temel kullanım alışkanlığını değiştiren zorunlu yeniliklerden çok küçük iyileştirmeler sunuyor. Yine de zamanla ücretsiz sürüm ile abonelik bedeli arasındaki fark belirgin hale gelebilir.

Instagram Plus, Türkiye'de Ne Kadar Olacak?

Sızıntılar, Instagram Plus aboneliğinin aylık fiyatının Avrupa için 10 Euro olacağını gösteriyor. Türkiye'nin de Avrupa bölgesinde kabul edilmesi durumunda fiyat yaklaşık 500 TL olacak. Ancak Meta'nın yerel fiyatlandırma yapma ihtimali de mevcut. Ne yazık ki böyle bir durumda fiyatın ne kadar olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Instagram Plus Ne Zaman Çıkacak?

Meta, Instagram Plus'ı halihazırda bazı kullanıcılar ile test ediyor. Bildiğimiz kadarıyla henüz Türkiye'deki kullanıcılarda bu teste dahil edilmedi. Yine de çok fazla beklemenize gerek yok. Meta genellikle bir özelliği kullanıcılar ile test etmeye başladıktan kısa bir süre sonra onu tüm kullanıcılara açıyor. Bir aksilik olmazsa Instagram Plus'ın da Mayıs ayı içerisinde tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Instagram kullanımını azaltmaya çalışan bir ekran bağımlısı olarak söyleyebilirim ki halihazırda ücretsiz olan bu platforma para vermek pek de anlamlı değil. Eğer bir içerik üreticiyseniz ve paylaşımlarınızı öne çıkarmak için ihtiyacınız varsa bu sizin bileceğiniz bir konu. Ancak kim kaç defa hikayenize bakmış diye merak etmek ve bunu öğrenmeye çalışmak pek de sağlıklı değil. Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki pek çoğumuz halihazırda pek çok farklı abonelik için aylık ödeme yapıyoruz. Bunlar arasına bir tane daha eklenmesi siz fark etmeden ekonominizi zorlayabilir.