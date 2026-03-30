Yağ Yaktıran Akıllı Saat Geliyor! Renk Seçenekleri Belli Oldu

OPPO, yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce tasarımı ve tanıtım tarihi sızdırılan Watch X3 Mini isimli bu cihaz için şimdi de markadan resmî tanıtım görselleri geldi. Bununla birlikte cihazın hangi renk seçenekleri ile satışa sunulacağı netlik kazandı. Görünüşe göre önceki modelin aksine daha geniş bir renk yelpazesi sunacak.

OPPO Watch X3 Mini'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

OPPO Watch X3 Mini, altın, kahverengi ve gümüş olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Her üç modelde de farklı kayışlar bulunacak fakat bunların her biri 18 mm'lik çıkarılabilir bir kayış olacak. Dileyen kullanıcılar hem markaya ait hem harici yani marka tarafından sunulmayan herhangi bir kayışı bile tercih edebilecek.

Hatırlayacak olursanız OPPO Watch X2 Mini, siyah ve altın rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Her ikisi de oldukça şık bir tasarıma sahip olsa da çeşitlilik açısından baktığımızda çok geniş bir yelpaze bulunmuyordu. Yeni model için sonradan farklı renklerin de gelmesi muhtemel olsa da en azından başlangıçta daha geniş bit kitleye hitap etmesini sağlayacak üç renk arasından seçim yapılabilecek.

OPPO Watch X3 Mini'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO Watch X3 Mini oldukça minimalist bir tasarımla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Pek çok akıllı saatin aksine çok daha küçük bir ekrana sahip olması bekleniyor. OPPO, serinin önceki modellerinde olduğu gibi bu cihazda da bilekte zarif bir görünüm sunmasına çok dikkat ediyor.

OPPO Watch X3 Mini'nin Özellikleri Neler Olacak?

OPPO tarafından paylaşılan bilgilere göre Watch X3 Mini, kadın sağlığı takibi özelliği içerecek. Öte yandan akıllı saat, yağ yakıcı egzersizlere de erişmenize olanak tanıyacak. Ne yazık ki marka tarafından paylaşılan özellikler bunlarla sınırlı fakat fikir edinmek açısından bir önceki modelin sunduğu özelliklere hızlıca göz atabiliriz.

Watch X2 Mini, özellikle spor odaklı özellikleri ile ön plana çıkıyor. Gün içinde sürekli olarak kalp atış hızını takip ederek antrenmanlarınızı daha verimli hâle getirmeyi amaçlayan cihaz, 100'ü aşkın spor modu içeriyor. Böylece hemen hemen her egzersiz tipi için akıllı saatten faydalanılabiliyor. ÖTe yandan bu antrenmanların ne kadar etkili olduğunu da görmenizi sağlayacak önemli veriler sağlıyor.

Akıllı saat, IP68 sertifikasına sahip. Bu, toza ve gün içinde yaşanabilecek su kazalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Cihazda kalp atış hızı takibinin yanı sıra kandaki oksijen seviyesi gibi artık standart hâle gelen pek çok sağlık özelliği bulunuyor. Cihaz, anormal bir durum tespit ederse size anlık olarak bildirim gönderiyor. Gün içinde stres seviyenizi de ölçen Watch X2 Mini, mola vermeye en çok ne zaman ihtiyacınız olduğunu da bilmenizi sağlıyor.

OPPO Watch X3 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO, geçen haftanın ortasında yaptığı paylaşımla birlikte Watch X3 Mini modelinin 1 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacağı açıkladı. Söz konusu tarih geldiğinde kullanıcıların beğenisine sunulan cihazlar bununla da sınırlı kalmayacak. Bu etkinlikte ayrıca markanın Ecno Clip 2 isimli yeni kulaklığının da tanıtımı gerçekleştirilecek.

OPPO Watch X3 Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Watch X3 Mini'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat Watch X Mini serisi şu an Türkiye'de satılmıyor. O yüzden yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Elbette ki planlarda değişiklik olması hâlinde Türkiye'deki kullanıcılar da OPPO'nun şu an Türkiye'de satılan diğer akıllı saatleri gibi Watch X3 Mini'nin sunduğu avantajlardan faydalanmaya başlayabilir.

OPPO Watch X3 Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Watch X2 Mini için 1799 yuan (11 bin 581 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni modelin öncekine göre gerek donanım gerek diğer özellikler açısından önemli yenilikler içermesi bekleniyor. Bunu göz önüne alırsak OPPO Watch X3 Mini'nin 1.950 yuandan (12 bin 555 TL) başlayan fiyata satılabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatı 14 bin 500 TL'yi bulabilir. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama yok, o yüzden fiyatın değişebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

OPPO Watch X3 Mini'nin özellikle çok büyük akıllı saat istemeyen, bunun yerine küçük bir cihaz arayanlara hitap edeceğini düşünüyorum. Öte yandan sahip olacağı özellikler de oldukça dikkat çekiyor. Watch X2 Mini'nin üzerine katarak gelen bir model olacağı aşikâr. Watch X2 Mini'ye göre pil ömrünün de oldukça ideal seviyede olacağını söyleyebilirim. Genel olarak günlük kullanımlar için tüm kriterlerini karşılayacaktır.