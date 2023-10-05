Meta'da İşten Çıkarmalar Başladı: Metaverse Başarısız mı Oldu?

Mark Zuckerberg'ün tüm eleştirilere rağmen hayata geçirdiği Metaverse projesinde birtakım sıkıntılar yaşanmaya başladı. Çok büyük yatırımlar yapılmasına rağmen Metaverse odaklı çalışmaların kritik bir dönemden geçtiği söyleniyor.

Şirkete yakınlığıyla bilinen kaynaklar, Meta'nın ekibinde eksilmeler olacağını ve işten çıkarmaların çoğalacağını aktardı. Peki şirket neden böyle bir karar alıyor? İşte ayrıntılar!

600 Kişinin İşine Son Verilecek!

Mark Zuckerberg Metaverse projesini hayata geçirirken insanların artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları gibi araçları kullanarak sanal bir ortamda buluşmalarını sağlamak istedi.

Çok büyük yatırımlar yapılsa da Metaverse beklentileri karşılayamadı. Bunun ardından şirket yeniden yapılanmaya yöneldi ve sanal gerçeklik alanı için Facebook’un FAST olarak bilinen ekibini kurdu.

Bu ekip, Metaverse için özel olarak çip üretmek için toplandı. Yeni gelen habere göre FAST çalışanlarından 600 kişinin işine son verilecek. Yeniden yapılanmanın bir parçası olan bu işten çıkarmalar, teknoloji dünyasında gündem oldu.

FAST ekibi, şirketin dışa bağımlılığını azaltmak için büyük bir destek sağlıyordu. Ancak ekipteki kişilerin işten çıkarılması, Meta'nın Metaverse hayallerinden yavaş yavaş vazgeçtiğine işaret ediyor olabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.