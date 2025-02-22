Meta'nın "İzin Almadan İlerleyin, Bir Şey Olmaz" Taktiği Pahalıya Patladı

Kadrey v. Meta davası kapsamında gün yüzüne çıkan belgeler, arkaplanda Meta'nın gizli saklı döndürdüğü işleri gün yüzüne çıkardı. Meta'nın yapay zeka ekibi, telifli içerikleri kullanma konusunda oldukça cesur bir yaklaşım benimsemişti. 2023 yılında yapılan bir iç yazışmada, araştırma mühendisi Xavier Martinet, kitapları doğrudan edinmenin daha pratik olduğunu savunmuş:

Bence kitapları almalı ve yönetime bu kararı aldırmalıyız. Zaten bu yapay zeka ekibini kurmamızın nedeni de daha az risk alabilmek.

Martinet, yayıncılarla lisans anlaşmaları yapmak yerine, e-kitapları satın alarak eğitim verisi oluşturmayı önermiş ama onu kimse ciddiye almamış gibi.

Belgelerde, Meta çalışanlarının Libgen gibi yasadışı platformları bir veri kaynağı olarak kullanmayı düşündükleri de yer alıyor. Libgen, milyonlarca telifli kitaba ücretsiz erişim sağlayan ve defalarca mahkemelik olan bir site.

Çalmak Daha Cazip Gelmiş

Meta'nın ürün yönetim direktörü Sony Theakanath, yapay zeka başkan yardımcısı Joelle Pineau'ya gönderdiği bir e-postada, Libgen'in kullanımını savunarak o olmadan en iyi yapay zeka modelleriyle rekabet etmenin mümkün olmadığını söylemiş. Yani onlara göre amaç en iyilerin klasmanına yükselmek ancak bir o kadar emek harcamak istememekmiş.

Meta ayrıca bu kaynaklardan elde edilen veriler içinde "korsan, çalıntı" gibi ifadelerin kullanılmasını engellemiş, ardından bu bilgiyi kamudan gizlemek için her şeyi yapmış. Amaç yasal riskleri en aza indirmekti.

Üstelik sadece bu da değil: Meta'nın lisanssız bilimsel makaleleri ve Quora içeriklerini kullanma konusunda da iç tartışmalar yaşadığı belirtiliyor. Şirket içinde her daim daha fazla bilgiye ulaşmak için ne gerekirse, iyi veya kötü her şeyi yapın algısı hakimmiş.

Meta Bu Konuda Sessiz Kalıyor

Yapılan yanlışlara sessiz kalmak hatta bizatihi tehdit etmek bir yana, şirket bu olaylar ortaya çıktığında bile açıklama yapmamış. Şirket, davaya karşı savunmasını güçlendirmek için iki eski Yüksek Mahkeme avukatını ekibe dahil ettiyse de şu ana kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Meta, Kadrey v. Meta davasında yargılanan şirketler arasında yer alıyor. Davacılar, Meta'nın korsan kitaplarla yasal içerikleri karşılaştırarak, hangi yayıncılarla lisans anlaşması yapmaya değeceğini hesapladığını iddia ediyor.

Sizce dava nasıl sonuçlanır? Yorumlarda tartışalım.