Özel Akışlarınızı Artık Threads'te Paylaşabileceksiniz

Meta Threads, geçtiğimiz yıl kullanıcılara özel ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş akışlar oluşturma imkanı sunmuştu. Şimdi ise büyük bir güncelleme ile bu özel akışları paylaşma özelliğini ekledi.

Artık oluşturduğunuz genel özel akışları paylaşarak, benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla daha kolay bağlantı kurabilirsiniz. Üstelik profillerde yeni bir "Akışlar" sekmesi bulunacak ve burada başkalarının paylaştığı özel akışları keşfedebileceksiniz. Beğendiğiniz akışları ana ekranınıza sabitleyerek favori konularınıza anında erişmek de mümkün olacak.

Akışları Kendi Zevkinize Göre Düzenleyin

Özel akış paylaşmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Oluşturduğunuz akışa uzun basın ve ardından "Akışları Düzenle" seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Akışınızı "Genel" olarak ayarlayın. Bu özellik kendiliğinden seçilmiş de olabilir.

olarak ayarlayın. Bu özellik kendiliğinden seçilmiş de olabilir. Alıntı simgesine dokunarak özel akışınızın bir ön izlemesini yayınlayın.

"Akışı Paylaş" butonu ile özel akışınızın linkini gönderin veya DM ile paylaşın.

Threads'te ilgi alanlarınıza göre daha fazla içerik keşfetmek, topluluklarla etkileşim kurmak ve favori konularınızı takip etmek için kullanabileceğiniz bu özellik ayrıca bir diğer sosyal ağ Bluesky'ın Threads özelliğine bir gönderme niteliğinde.